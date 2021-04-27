ИАЦ «Альпари»: России стоит правильно вступить в ОПЕК

Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун назвал главную в мире сделку по нефти — ОПЕК+ — потенциально вечной, предположив, что она может быть продлена на неопределенно долгий срок. По его мнению, в настоящий момент в вопросе регулирования рынка энергоресурсов в мире не существует полноценной альтернативы организациям вроде ОПЕК и заключаемым ими соглашениям. Сделка ОПЕК+ предполагает одновременное сокращение добычи нефти участниками, которым выделяются персональные квоты. Это делается с расчетом на рост цен в условиях ограниченного предложения. Впервые сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК, а также сторонние партнеры, включая Россию, была заключена в конце 2017 года. В дальнейшем она неоднократно продлевалась, а условия и объемы сокращения добычи пересматривались.

Мы солидарны с мнением одного из основных акционеров главной частной нефтяной компании России. Ценовая стабильность является основой не только выручки, прибыли и, соответственно, выплаты дивидендов акционерам, но и бюджетной стабильности, а также экономической безопасности стран-экспортеров. Вступление в ОПЕК обсуждало еще правительство Михаила Касьянова в 2001 году, однако тогда добыча нефти в России быстро росла за счет применения новых агрессивных технологий. Прежде всего, это касалось «Юкоса» и НК «Сибнефть». И данный шаг не нашел понимания ни у нефтяников, ни у Кремля. Роман Абрамович и Владимир Путин были принципиально против.

Однако сейчас ситуация принципиально иная. России было бы правильно войти в ОПЕК, одновременно поменяв правила игры. Ключевой момент — увязать количество голосов при принятии решений с объемами добычи. То есть такой аналог акционерного общества, где ключевыми акционерами были бы соответственно Россия и Саудовская Аравия. Такой вариант Россию бы однозначно устроил. При этом Россия намного менее зависима от цен на нефть, чем Саудовская Аравия и ряд других стран нефтяных экспортеров.

Ну, и в заключение стоит сказать, что пока для нефтяников все складывается неплохо. На рынке нефти в текущем году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. При этом мы по-прежнему полагаем, что мир находится в начале сырьевого цикла, а значит, цена Brent может выйти к $80 за баррель к концу года, а в ближайшие пару лет превысит $100 за баррель.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»