«Открытие»: Рынок обновляет исторический максимум, но расти мешает нефть

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Рынок обновляет исторический максимум, но расти мешает нефть

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,09% до 3600,37 п., а РТС рос на 0,09% до 1513,16 п. В первой половине дня индекс МосБиржи осваивался на рекордной территории. В моменте он поднимался до 3612,51 п. Однако более устойчивому росту мешал сектор нефти и газа, который снижался на 0,4% на фоне падения котировок нефти почти на 1,5%. Лидировал сектор химии и нефтехимии (+4,4%) благодаря бурному росту бумаг «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». «СИБУР» и «ТАИФ» приступили к объединению бизнесов на основе «СИБУР Холдинг». В состав группы «ТАИФ» входят «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». В ФАС намерены тщательно изучить предполагаемое слияние. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 44 млрд рублей к середине дня.

Корпоративные события

РусАгро» объявила операционные результаты за I квартал. В I квартале этого года, по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, увеличила выручку (до элиминации между сегментами) на 51%, до 50,9 млрд рублей. При этом все бизнес-направления показали заметный рост. Сильнее всего выросла выручка сахарного сегмента (на 65% г/г, до 8,6 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 62% г/г (до 27,7 млрд рублей), мясного - на 26% г/г (до 8,6 млрд рублей), сельскохозяйственного - на 35% г/г, до 6 млрд рублей. Компания также сообщила, что с I квартала этого года выручка молочного сегмента включена в результаты масложирового в связи с объединением этих бизнесов. Доля масложирового сегмента в общей выручке составила 54%, сахарный и мясной сегменты заняли по 17%, сельскохозяйственный - 12%.

Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов так прокомментировал отчётность «РусАгро»: «Компания продолжает демонстрировать сильные операционные результаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Средние цены реализации «Русагро» в сахарном, масложировом и мясном дивизионах в I квартале 2021 года были выше как в годовом, так и в квартальном сопоставлении. В сельскохозяйственном дивизионе в отчетном периоде цены реализации год к году были выше, а вот в квартальном сопоставлении динамика оказалась смешанной из-за снижения цен зерновых культур в результате начала действия экспортной пошлины. Теперь ждем от компании впечатляющий финансовых данных по итогам января-марта. У нас сохраняется актуальной идея на покупку расписок «Русагро».

Совет директоров «Магнита» рекомендовал акционерам одобрить итоговую выплату дивидендов за 2020 год из расчёта 245,31 рублей на бумагу. Дата закрытия реестра назначена на 25 июня. «Магнит» уже выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года, которые также составили 245,31 рублей на акцию. Соответственно, если текущая рекомендация будет одобрена, то общий объём выплат составит 490,62 рублей на бумагу.

«Лента опубликовала довольно противоречивый отчёт за I квартал. Выручка увеличилась на 1,2% до 107,3 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась год к году на 2,4% до 23,4 млрд рублей. Однако EBITDA упала на 26,9% до 6,7 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 58,7% до 1,3 млрд рублей. Однако отметим бурный рост онлайн-продажи и заказы выросли на 674% и 871% до 3,8 млрд рублей и 2,2 млрд рублей соответственно.

Нефть мешает рублю укрепляться

Рубль начинал день с достаточно уверенного укрепления, но затем растерял часть своих достижений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4870 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,98% на день, 5,01% на неделю и 5,28% на месяц. Давление на рубль оказывает нефть, которая активно дешевела на опасениях слабого спроса из-за тяжёлой коронавирусной ситуации в ряде ключевых стран потребителей. Кроме того, осложнением для рубля можно считать ситуацию в турецкой лире, которая в первой половине дня слабела до 8,48 за доллар на фоне очередных разногласий Вашингтона и Анкары по вопросу геноцида армян в Османской империи. В целом доллар на Forex был довольно слабым. AUD и NZD отыгрывали у него 0,4% и 0,3% соответственно. Однако в паре с евро доллар смог отыграть около 0,1%. Поэтому рубль смотрелся сильнее против европейской валюты. Ситуация к вечеру может заметно ухудшиться, если продолжит расти доходность казначейских обязательств США. На европейской сессии доходность по 10-летним бумагам достигла уже 1,60% по сравнению с 1,56% в пятницу. В данном случае появляются опасения, что сильная статистика по США может заставить ФРС задуматься о сокращении программы количественного смягчения. К 15:15 мск:

USD-RUB – 74,95 (-0,04%),

EUR-RUB – 90,58 (-0,11%),

EUR-USD - $1,208 (-0,12%),

GBP-USD - $1,389 (+0,12%),

USD-JPY – 108,02 (+0,15%).

Деловые ожидания в Германии ухудшились в апреле

Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Под давлением был сектор технологий, а вот базовые материалы оказались лидером дня. Статистика по Германии оказалась неожиданно слабой. Индекс деловых ожиданий упал в апреле до 99,5 п. с 100,3 п., хотя ожидался рост до 101,3 п. Оценка текущей ситуации чуть улучшилась до 94,1 п. с 93,1 п., но не дотянула до ожиданий 94,4 п. Индекс делового климата также не дотянул до прогнозов, хотя и поднялся до 96,8 п. с 96,6 п. В корпоративном плане больше позитива. Philips сообщает о росте прибыли по ключевым бизнесам на 74% в I квартале. Компания также улучшила свой прогноз на текущий год, но сообщила о резервировании до 250 млн евро по рискам оборудования ИВЛ. Акции производителя микросхем AMS AG продолжают снижаться на снижении рекомендаций, поскольку в аналитическом сообществе обеспокоены возможной потерей контрактов с Apple. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6952,50 п. (+0,20%),

DAX - 15277,59 п. (-0,01%),

CAC 40 - 6274,70 п. (+0,27%).

Ливия снимает форс-мажор с поставок из порта Эль-Харига

Кроме ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии, на нефть оказывают давление другие факторы. Ливийская нефтяная компания отменила форс-мажор по поставкам с терминала Харига. Компания заявляет о том, что смогла договориться по спорным финансовым вопросам с правительством. До объявления форс-мажора добыча в стране составляла около 1,3 млн бар. Приостановка работы терминала привела к падению производства до 1,0 млн бар. На рынке также опасаются, что ОПЕК+ начнёт увеличивать добычу с мая, но данное решение принималось ещё до того, как в Индии резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил о том, что перспективы рынка нефти постоянно улучшаются, но много факторов требуют бдительности. Очередное совещание министров ОПЕК+ состоится 28 апреля. К 15:15 мск:

Brent - $64,45 (-1,48%),

WTI - $61,25 (-1,43%),

Золото - $1776,7 (-0,06%),

Медь - $9733,44 (+1,82%),

Никель - $16510 (+0,70%).

Apple инвестирует $430 млрд за пять лет в создание рабочих мест в США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт от +0,15% в Dow Jones до -0,2% в NASDAQ. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за март на 0,5% (ниже ожиданий). Без учёта транспорта рост составил 1,6%. Акции Apple могут быть в центре внимания на фоне заявления компании об инвестициях в размере $430 млрд в создание различных производств в США, которые предоставят до 20 тыс. новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать в развитие таких сегментов, как производство микросхем и 5G. Вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson вновь начали применять в США после рекомендаций федеральных властей возобновить использование препарата. Впереди весьма загруженная неделя, в рамках которой отчитаются такие гиганты технологий, как Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet. Кроме отчётностей рынок будет следить за дальнейшим прогрессом по вопросу налогов на инвестиции, а также важным моментом станет заседание ФРС. Российский рынок пытается удержаться выше отметки 3600 пунктов по индексу МосБиржи, но помешать может нефть, которая получила несколько поводов для пессимизма.

АО «Открытие Брокер»