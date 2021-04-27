РСХБ и Мосбиржа запустили торги паями фонда российских корпоративных еврооблигаций стандарта ESG

ООО «РСХБ Управление Активами» и Московская биржа открыли торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор ESG».

Индекс РСХБ Управление Активами формируется из котировок ликвидных выпусков еврооблигаций Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП - Вектор устойчивого развития». Преимущество фонда − портфель, сформированный из наиболее успешных российских компаний, следующих принципам устойчивого развития ESG (окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance).

«ООО «РСХБ Управление Активами» активно развивает стратегию ответственного инвестирования и вслед за первым в России биржевым фондом на российские акции ESG, начали торги паями нового фонда облигаций, соответствующего ESG стандартам. Купить паи фонда можно на бирже через любого брокера, что делает данный инструмент ликвидным и доступным для всех инвесторов», – отметил генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.

«Приверженность компании-эмитента принципам устойчивого развития становится одним из важных факторов для выбора объектов инвестирования. Одновременно растет число российских публичных компаний, которые разделяют ESG-принципы. Несколько крупных заемщиков, включая Москву, заявили о своих планах вернуться на долговой рынок именно с «зелеными» проектами. Появление новых ESG-ориентированных биржевых инструментов создает больше возможностей для инвесторов и одновременно будет стимулировать применение ESG-принципов в России», − прокомментировал член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

«Поздравляем «РСХБ Управление Активами» и всех, кто заинтересован в развитии ответственного инвестирования в российской деловой практике с запуском ещё одного биржевого инвестиционного фонда, основанного на использовании ESG индекса МосБиржи-РСПП «Вектор устойчивого развития». Динамика ESG индексов подтверждает более высокую эффективность компаний, сочетающих экономический рост с социальной и экологической результативностью, ориентированных на устойчивое развитие. Растущий интерес финансовых организаций к использованию этих индексов послужит дополнительным стимулом к укреплению культуры ответственного ведения бизнеса», − подчеркнула Управляющий директор по корпоративной ответственности и устойчивому развитию РСПП Елена Феоктистова.

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