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ИАЦ «Альпари»: Рубль нацелен на рост к уровню 74 руб. за доллар

В понедельник, 26 апреля, рубль закрылся к иностранным валютам с минимальными изменениями. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 74,97 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 90,65 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,10%, до 104,22 руб. 

Рубль незначительно укрепился к доллару США и евро. С одной стороны, нацвалюта получала поддержку от ослабления доллара на валютном рынке и налоговых платежей в России. С другой стороны, на него давил нефтяной рынок. По итогам дня нефть сорта Brent закрылась на уровне $65,69 (-0,54%). Нефть находится под давлением из-за ухудшающейся ситуации в Индии с COVID-19.

Во вторник, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $65,98 (+0,48%). Нефть дорожает, внешний фон для рубля остается благоприятным. Пик налоговых платежей пройден, но сейчас рубль получает дополнительную поддержку от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По паре доллар/рубль сохраняется нисходящее движение с целью 74 руб.

Фондовый рынок

В понедельник российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3613,37 пункта. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,38%, до 3610,98 пункта, индекс РТС – на 0,49%, до 1519,33 пункта.

Нефть и рубль дорожают, поэтому для фондового рынка благоприятные условия, чтобы продолжить расти. По индексу МосБиржи ожидается повышение до 3630 пунктов, по индексу РСТ – до 1545 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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