ПСБ: Короткие ОФЗ продолжают расти в доходности, отыгрывая ожидания более быстрого повышения ключевой ставки

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в понедельник доходность 1-летних ОФЗ выросла еще на 8 б.п., до 5,32% годовых. При этом длинные гособлигации снижались в доходности на 2 – 4 б.п. Премия в доходности 10-летних и 1-летних ОФЗ за неделю сократилась с 209 до 162 б.п. Опережающий рост доходности коротких ОФЗ мы связываем с ожиданиями более быстрого повышения ключевой ставки ЦБР.

Вышедшие вчера данные по инфляционным ожиданиям населения в апреле оказались на максимуме с февраля 2017 г. Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу Банка России, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9% (+1,8 п.п. к марту). Инфляционные ожидания бизнеса на ближайшие 3 месяца также выросли. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также высокий уровень текущей инфляции выступают сигналами в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР на заседаниях в июне и июле.

Для 10-летних ОФЗ текущий уровень доходности около 7,00 – 7,10% годовых считаем справедливым. Для 1-летних ОФЗ ближайшей целью видим 5,5% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"