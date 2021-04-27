ПСБ: Риторика техкомитета ОПЕК+ поддержала цены на нефть, в фокусе - заседание

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть вчера вернулись к росту, поддержанные риторикой техкомитета ОПЕК+, где был с одной стороны, повышен прогноз по спросу на нефть на этот год, а с другой, - отмечена текущая сложная эпидемиологическая обстановка. По сути, рынкам дали намек, что на ближайшем заседании все же могут быть изменения в части квот. Встреча альянса состоится уже в среду, сегодня в фокусе статистика от API. Мы полагаем, что цены на нефть Brent в преддверии встречи ОПЕК+ останутся на уровне 64-66 долл./барр.