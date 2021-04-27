ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Ожидаем, что пара доллар/рубль может сделать шаг к середине диапазона 73-75 рублей

Ожидаем, что индекс МосБиржи сделает еще один шаг в середину диапазона 3600-3700 пунктов

Для 10-летних ОФЗ текущий уровень доходности около 7,00 – 7,10% годовых считаем справедливым

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. сократил производство золота на 1% г/г и на 17% к 4 кв., до 592 тыс. унций - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение производства обусловлено преимущественно сезонным фактором остановки добычи на ключевых месторождениях. Это также повлияло как на сокращение объемов реализации на 31%, так и на сокращение выручки компании на 32% относительно 4 кв. 2020 г. По сравнению с 1 кв. 2020 г. и выручка, и объемы реализации выросли - на 18% и 5% соответственно. Мы нейтрально оцениваем производственные результаты Полюс Золота.

Совет директоров Магнита (ДЕРЖАТЬ) рекомендовал дивиденды 245 руб. на акцию – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем новость о рекомендуемой величине дивидендов. По итогам девяти месяцев компания уже выплатила 245,31 рубля на акцию (24,9 млрд рублей). Таким образом, общие дивиденды Магнита за 2020 год с учетом промежуточных могут составить 50 млрд рублей. Суммарная дивдоходность по итогам года может составить 9,3%, что соотносится с ранее объявленным фокусом компании на высоких дивидендных выплатах. Наш целевой ориентир – 6000 руб./акцию, потенциал роста 12% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»