Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 апреля: 4 278,0000 руб/1 г золота и 62,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 278,0000 руб.

1 грамм серебра - 62,7600 руб.

1 грамм платины - 2 971,1499 руб.

1 грамм палладия - 6 942,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,0298 р. (0,74%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,49%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9300 р. (1,29%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,0800 р. (0,83%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



