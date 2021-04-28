«Фридом Финанс»: Сильная отчетность двигает индексы вверх

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику на торгах 26 апреля. S&P 500 поднялся на скромные 0,18%, до 4188 пунктов, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум. Dow Jones потерял те же 0,18%, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,87%. Лидерами роста стали энергетические компании (+0,64%), производители циклических потребительских товаров (+0,62%), а также сектор ИТ (+0,56%). Акции эмитентов малой капитализации показали наилучший результат по итогам дня: индекс Russell 2000 вырос на 1,15%.

Otis Worldwide (OTIS: +7%) отчитался лучше ожиданий по итогам первого квартала, пересмотрел в сторону повышения прогноз по финансовым показателям на год и увеличил объем обратного выкупа акций с $300 млн до $500 млн.

Spotify Technology (SPOT: +4,9%) повысит цены на определенные виды подписок в странах ЕС, Великобритании и США на этой неделе.

Выручка производителя автозапчастей Dorman Products (DORM: -11,1%) в первом квартале оказалась хуже ожиданий. Компания отмечает рост издержек из-за высоких ставок на фрахт и увеличения стоимости сырья.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Европейские индексы находятся в красной зоне, тогда как фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,07%.

Рынки показывают низкую волатильность в преддверии 28 апреля, когда Джо Байден должен будет внести предложения по увеличению налогов для корпораций и физических лиц. Ожидания этого объявления уже привели к коррекции индексов на прошлой неделе. Также в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) состоится пресс-конференция Джерома Пауэла. Рынок не ожидает принятия существенных решений на апрельской встрече, тем не менее интерес представляет риторика руководителя Федрезерва, так как заседание FOMC проходит на фоне публикации сильных макроэкономических данных.

Также в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается квартальная отчетность. На текущей неделе финансовые результаты представляют «тяжеловесы» индекса S&P 500: Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, Facebook и другие. Мы ожидаем сильных отчетных показателей, но реакция инвесторов может быть неодинаковой.

Заседание технического комитета и встреча министров энергетики стран-участниц ОПЕК+ перенесены с 28 апреля на сегодняшний день. Событие представляет интерес для инвесторов с точки зрения реакции организации на глобальный рост заболеваемости COVID-19, обусловивший снижение спроса на жидкие углеводороды.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%, японский Nikkei 225 снизился на 0,46%. EuroStoxx 50 упал на 0,14%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис опускается до 1,57%. Фьючерс на нефть марки Brent поднимается к $66 за баррель. Золото колеблется вблизи $1780 за унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительской уверенности в апреле. Консенсус предполагает рост показателя до 112 пунктов по сравнению с 109,7 в марте. Также будет представлена информация по динамике стоимости жилья в США (Case-Shiller Index). Рост показателя год к году ожидается на уровне 11,8%.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 80 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы по-прежнему соблюдают осторожность в связи с угрозой очередной волны пандемии и непростой геополитической ситуацией.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, то бенчмарк может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории.

Alphabet (GOOGL) представит квартальные результаты 27 апреля. Ожидается, что выручка гиганта рынка цифровой рекламы увеличится на 24,8% г/г, до $51,37 млрд, а EPS с прошлогодних $9,87 поднимется до $15,64. Восстановление глобальной экономики позитивно отразится на рекламной выручке. Во втором квартале ее рост может еще ускориться. В фокусе внимания инвесторов будут показатели облачного сегмента Google Cloud. Полагаем, что здесь компания зафиксирует очередной серьезный операционный убыток (за 2020 год он составил $5,6 млрд), но инвесторам в первую очередь интересны темпы роста выручки, которые, как ожидается, достигнут 45-48% г/г. Рост рекламных доходов YouTube также может стать позитивным моментом в отчетности корпорации.