ПСБ: Х5 объявила финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Сегодня финансовую отчетность за 1 кв. 2021 г. представила Х5 Retail Grouр. За счет увеличения LFL продаж и расширения торговых площадей, компания показала рост по выручке, EBITDA и чистой прибыли, а онлайн-сегменты за 1 кв. продемонстрировали более чем 300% рост – до 2,1% от общего объема выручки. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании с учетом развития сегмента онлайн-торговли и перспективы наращивания рыночной доли. Целевой ориентир 2800 руб./акцию, потенциал роста 18% к текущей цене.

Х5 Retail Grouр, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г.

Выручка компании в 1 кв. выросла на 8,1%, до 507,191 млрд рублей. Рост связан с увеличением LfL-продаж (+2,1%) и расширением торговых площадей (+8,3%). Доля онлайн-продаж выросла более чем на 300%, до 10,5 млрд рублей, увеличившись, до 2,1% от общего объема.

Коммерческие, общие и административные расходы ритейлера в 1 кв. выросли на 14,7%, до 97,149 млрд рублей, составив 19,2% от выручки по сравнению с 18,1% годом ранее.

Показатель операционной эффективности, скорректированная EBITDA, выросла на 7,6%, до 35,5 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и годом ранее. Рост обусловлен сокращением потерь и затрат на логистику в результате операционных улучшений. Чистая прибыль в свою очередь выросла на 12,1% г/г, до 9,163 млрд рублей (по МСФО 17). Результаты Х5 оказались несколько лучше консенсус-прогноза (8,78 млрд рублей по чистой прибыли, 34,46 млрд рублей по EBITDA и 6,8% по рентабельности EBITDA).

CAPEX вырос на 18,4%, до 20,6 млрд руб., что связано с расширением торговых площадей и ремонтом имеющихся помещений. С учетом роста капитальных затрат и снижения операционного денежного потока на 39%, снижение FCF составило 83,2% г/г. Такое снижение в операционном денежном потоке объясняется изменениями в оборотном капитале, которые произошли в 2020 г. (положительное значение в 1 кв. 2020 г. и отрицательное во 2 кв. 2020 г.). Оно было вызвано изменениями оборачиваемости кредиторской задолженности и запасов на фоне массовых закупок в марте 2020 г. перед строгими ограничениями в связи с COVID-19.

Общий долг Х5 на конец марта составил 248 млрд рублей против 198,6 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос на 26,2%, до 235,8 млрд рублей с 186,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,6х против 1,5х на конец марта прошлого года (является проходным для выплаты дивидендов: пороговым значением, выше которого дивиденды могут не выплачиваться, является уровень 2,0х по стандартам МСФО 17).

Мы положительно смотрим на результаты компании за 1 кв. 2021 г. Х5 продолжила наращивать долю онлайн-продаж и сохранила показатели рентабельности на уровнях прошлого года несмотря на то, что 1 кв. 2020 г. выступил в качестве достаточно высокой сравнительной базы. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании, хотя и несколько скорректировали ценовой ориентир на ближайший год: подобного ажиотажного спроса, как в прошлом году, не прогнозируем, скорее ждем некоторого снижения покупательской активности. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир с учетом перспективы наращивания рыночной доли на уровне 2800 руб./акцию, что дает потенциал роста 18% к текущей цене.

ПАО «Промсвязьбанк»