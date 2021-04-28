ИАЦ «Альпари»: Рынок приступил к фиксации прибыли

Вечером во вторник российский фондовый рынок продает после нескольких дней обновления максимумов и попыток забраться повыше. Индекс МосБиржи сполз к 3600 пунктов и может двигаться в границах 3580-3610 пунктов. Индекс РТС отступил к 1514 пунктам и способен оставаться в пределах 1500-1525 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Сбербанка», как обычные, так и привилегированные. В первом случае бумага обновила сегодня пик на уровне 300,25 руб. с опорой на корпоративную информацию о готовности компании увеличить инвестиции в небанковские продукты до 350 млрд руб. за три года. Кроме того, за тот же период предполагается в 17 раз масштабировать систему электронной коммерции. Планы у «Сбербанка» амбициозные, но и время для этого вполне подходящее.

Под давлением сегодня акции компаний металлургического сектора, от «ММК» до «Северстали», «Русала», «НЛМК» и «Мечела». Это может быть связано с непостоянным спросом на металлы в промышленности крупных стран, а также с высокой степенью перекупленности бумаг сегмента.

Бумаги «РусГидро» во вторник обновили пик на уровне 0,8770 руб., после чего легли в коррекцию с целью снижения к 0,8450 руб.

Валютный сектор к вечеру выглядит довольно скучно. Доллар США торгуется около 74,90 руб., то и дело возвращается к 75,00 руб., но закрепиться в диапазоне 75-77 руб. пока не желает. При этом новостной поток довольно ограничен. Создается впечатление, что в интересах крупных игроков доллар утопили, а выкупать сил нет. Евро стоит 90,47 руб. и балансирует в коридоре 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»