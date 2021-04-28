«Фридом Финанс»: Акции Мосбиржи растут ввиду того, что площадка не уйдет на выходные с 4 по 7 мая

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные фондовые площадки проявляют осторожность в преддверие очередного заседания ФРС по ставке. Успехи корпоративных отчетов отошли на второй план, хотя средний рост прибыли в США и Европе за квартал феноменален: +31% и +61% год к году соответственно. Инвесторы опасаются, что Федрезерв будет недостаточно мягок в своих заявлениях, что вызовет коррекцию от недавно достигнутых максимумов. Индексы США сегодня открылись снижением в пределах 0,5%, Европа в среднем под конец дня теряет 0,3%, Азия завершила сессию в минусе до 0,5%.

Нефть прибавляет 1% в ожидании заседания ОПЕК+ по квотам. Рынок закладывает рост прогнозов по мировому спросу, но не ждет ответного резкого роста добычи со стороны картеля. Сейчас ситуация для этого не подходящая: Индия, третий по значимости импортер нефти в мире, переживает самую сильную волну заболеваемости COVID-19 с момента начала пандемии: ежедневно количество инфицированных увеличивается на 330-350 тыс. человек, что в семь раз превышает темпы роста в начале апреля. Не исключены глухие локдауны с остановкой импорта сырья. На этом фоне нефть в ближайшие сутки будет в основном удерживаться в диапазоне $65-66, но возможен выход в коридор $63-64, если вмешаются другие факторы.

Российский РТС находится вблизи максимумов последних шести недель, но сегодня преимущественно слабеет. Днем торги доходили до 1525 пунктов, к вечеру отошли ближе к планке 1500 пунктов. В случае усиления распродажи на западных площадках в среду диапазон колебаний может сместиться на 20–30 пунктов ниже. Это базовый сценарий. В более оптимистичном варианте рынок продолжит движение к отметке 1550 пунктов и закрепится выше этой линии уже в четверг или пятницу.

Индекс Мосбиржи также демонстрирует небольшую просадку — после достижения сегодня очередного исторического максимума. Днем была попытка пробиться выше 3630 пунктов, но позднее настроения инвесторов сменились на коррекционные и котировки опустились ниже 3600 пунктов. На ближайшей сессии в среду стоит ожидать умеренно слабых колебаний в том же диапазоне (3580–3630 пунктов), но уже преимущественно в его верхней части. Не исключено, что может быть взят новый рекорд, если пара USD/RUB вернется к росту.

Среди акций сегодня уверенно себя показывает Московская биржа. Ее бумаги прибавляют к концу сессии более 2%, а в моменте росли почти на 3%, едва не побив предыдущий абсолютный рекорд стоимости (178,5 рублей). Котировки находятся на подъеме после сообщения о том, что торговая площадка не будет уходить на выходные с 4 по 7 мая. Ликвидность торгов, вероятно, будет невысока в эти дни, однако инвесторы все равно закладывают рост выручки. Не исключено, что еще до майских праздников, то есть на этой неделе, акции Московской биржи преодолеют планку в 180 рублей.

Рубль сегодня по большей части нейтрален против доллара. Пара USD/RUB колеблется около отметки 75, не решаясь пойти на новые минимумы месяца. Евро тяготеет к уровню 90,5, что заметно выше недавних минимумов (около 90 за единицу валюты). В базовом сценарии в среду мы увидим рост обеих пар. Доллар может набрать порядка 50 копеек и вернуться в диапазон 75,5–76. Евро отыграет вверх — в коридор 90,6-91,3.