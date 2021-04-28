«Открытие»: Металлурги стали заложниками разницы внутренних и внешних цен на прокат

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Металлурги стали заложниками разницы внутренних и внешних цен на прокат

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,26% до 3620,21 п., а РТС рос на 0,25% до 1523,10 п. Отечественный рынок осваивается на рекордной территории. В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался в моменте до 3627,91 п. Самое интересное состоит в том, что происходит это на фоне провала сектора металлов и добычи на 1,8%. Бумаги НЛМК, «Северстали» и ММК теряли от 2,8% до 4,6%. ФАС сообщила о возбуждении дела против сталеваров из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. По мнению ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем на необходимое сырьё для его производства. Если факты нарушения подтвердятся, то фигурантам дела могут быть назначены оборотные штрафы. В значительной степени компании стали заложниками бурного роста цен на Китай и существенной разницы внешних и внутренних цен на прокат из-за слабого рубля. ММК и НЛМК выступили с заявлениями о том, что придерживаются требований законодательства, включая ценообразование. Однако это был далеко не самый слабый сектор, поскольку химия и нефтехимия проседал почти на 3,2% из-за падения бумаг «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которые накануне бурно дорожали на новостях о слиянии активов «СИБУР» и «ТАИФ». Самый сильный рост демонстрировал потребительский сектор (+1,1%). Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 53 млрд рублей к середине дня. Как мы уже отмечали в утреннем обзоре, закрытие дня выше 3600 пунктов и на рекордном значении дневного графика сохраняет потенциал роста до 3650 пунктов по индексу МосБиржи. Если инвесторы снизят эмоциональную реакцию на дело ФАС против сталеваров, то отметка может быть достигнута в ближайшие дни.

Потребительский сектор тянули вверх акции «Детского Мира» и «Магнита». «Магнит» накануне объявил о финальных дивидендах за 2020 год, которые оказались весьма щедрыми.

X5 Retail Group в I квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 12,1% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 9,163 млрд рублей (здесь и далее МСФО 17). EBITDA ритейлера выросла на 7,9%, до 35,046 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9%, как и годом ранее. Скорректированная EBITDA X5 (без учета расходов на LTI) выросла на 7,6%, до 35,475 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и в I квартале 2020 года. Выручка компании в I квартале выросла на 8,1%, до 507,191 млрд рублей. Денежные поток от операционной деятельности после изменений оборотного капитала составил 24,413 млрд рублей против 40,041 млрд рублей год назад. Общий долг Х5 на конец марта составил 248,009 млрд рублей против 198,632 млрд рублей годом ранее. Чистый долг вырос до 235,796 млрд рублей с 186,76 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,6х против 1,48х на конец марта прошлого года.

Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов так прокомментировал отчётность: «В отличие от отчитавшейся накануне «Ленты», X5 Retail Group в I квартале 2021 сумела удержать маржинальность, а потому показатель EBITDA вырос в соответствии с темпом роста выручки. А, значит, падение рентабельности в начале текущего года – это не общий для отечественного ритейла тренд. И потому данный отчет мы оцениваем позитивно. Напомним также, что согласно своей стратегии, в ближайшие три года X5 прогнозирует рост выручки выше 10% в год. На наш взгляд, похожими темпами может расти и EBITDA компании».

Также отметим рост акций Сбербанка более чем на 1,4%. Финансовая организация планирует в ближайшие годы инвестировать до 350 млрд рублей на развитие нефинансовых услуг.

Рубль сдерживают лишь высокие инфляционные ожидания

Рубль начинал день неуверенно, но затем взял себя в руки и последовал за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4940 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,95%, выросли на неделю до 5,13%, а на месяц повысились до 5,35%. Рубль продолжает пользоваться смягчением геополитических рисков. США и РФ начали консультации по проведению саммита. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена заявила о том, что США хотели бы деэскалации отношений с Россией. В Госдепартаменте США также сообщили о том, что минские соглашения должны быть основой для урегулирования конфликта на Украине. По сути, если бы в этом можно было поверить, то появляются признаки перезагрузки отношений США и РФ, что снижает перспективу новых рестрикций. Чешский скандал по поводу взрыва склада боеприпасов в 2014 году почти исчерпан, а президент страны Милош Земан, по сути, выступил миротворцем в разгоревшемся дипломатическом скандале. Рубль на текущей неделе также получает поддержку налогового периода. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые могут показать сильный спрос на фоне ослабления внешнеполитических рисков. Соответственно, всё это, плюс рост сырьевых цен помогают рублю предпринимать попытки укрепления. Однако на рынке сохраняются опасения, что цикл повышения ставки ЦБ РФ может затянуться, если инфляция продолжит сохраняться на высоком уровне. К 15:15 мск:

USD-RUB – 74,87 (-0,13%),

EUR-RUB – 90,51 (-0,15%),

EUR-USD - $1,208 (-0,01%),

GBP-USD - $1,391 (+0,08%).

USD-JPY – 108,29 (+0,19%).

Банк UBS AG также оказался среди пострадавших от Archegos Capital

Европейские инвесторы решили заранее приготовиться к возможным неприятностям от ФРС. Индексы снижались в первой половине дня при растущем секторе путешествий и гостеприимства и при аутсайдерах в виде секторов автомобилестроения и страховщиков. Отчётность HSBC оказалась не столь сильной, как могло сложиться первое впечатление. Рост прибыли на 79% в I квартале до уплаты налогов частично был обеспечен выводом 400 млн фунтов стерлингов из резервов. Выручка банка оказалась хуже ожиданий. British Petroleum отчиталась лучше ожиданий за I квартал, что для нефтяников вполне обычная история на фоне восстановления котировок. Банк UBS отчитался о росте прибыли на 14% до $1,8 млрд, но также сообщил о существенных потерях из-за дефолта Archegos Capital. Отчёт Schneider Electric оказался сильнее ожиданий. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6946,86 п. (-0,23%),

DAX - 15230,75 п. (-0,43%),

CAC 40 - 6263,48 п. (-0,19%).

Россия спасёт Индию «Спутником V» и спасёт спрос на нефть

Пока США и прочие страны Запада обещают помощь Индии в борьбе с пандемией, РФ с 1 мая начнёт поставки вакцины «Спутник V». Кроме того, заключены соглашения с пятью индийскими фармацевтическими компаниями на производство до 850 млн доз вакцины в год. Как минимум, Индия не окажется в бессрочном плену коронавируса. Бразилия, напротив, решила не разрешать импорт российской вакцины и ждать поставок из США, где вместе с возобновлением применения препарата J&J возобновились сообщения о случаях тромбоза. Однако вернёмся к более конкретным нефтяным новостям. В Вене возобновляются переговоры по возвращению к условиям 2015 года между Ираном и группой заинтересованных стран в безъядерном статусе Тегерана. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США. На другой чаше весов уверенность ОПЕК+ в дальнейшем восстановлении спроса на нефть. Частичным подкреплением этой уверенности являются свежие прогнозы из Германии, где предполагают возвращение экономики к состоянию до пандемии в I полугодии 2022 года. Прогноз на текущий год повышен с 3,0% до 3,5%. К 15:15 мск:

Brent - $65,47 (+0,68%),

WTI - $62,33 (+0,68%),

Золото - $1782 (+0,11%),

Медь - $9846,98 (+0,57%),

Никель - $16930 (+1,58%).

Прибыль Tesla во многом сформировалась за счёт побочного заработка

Фьючерсы на основные индексы США указывали на скромный рост в начале торгов в пределах 0,15%. В первом рассмотрении отчёт Tesla казался весьма сильным, поскольку прибыль выросла больше ожиданий, как и выручка. Однако детали отчёта показывают, что рекордная прибыль во многом сформирована за счёт ликвидации части инвестиций в Bitcoin и продажу экологических кредитов. Акции United Parcel Service дорожали почти на 7% на расширенных торгах. Компания увеличила объёмы доставки на 14% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом год назад, что позволило превзойти ожидания Wall Street по прибыли и выручке. Вероятно, что часть этих доставок относилась к игрушкам Hasbro. Производитель игрушек отчитался существенно лучше ожиданий по прибыли, хотя выручка не дотянула до прогнозов. Однако есть резервы роста, поскольку пандемия задержала вход кинопродукции, относящейся к игрушкам. Также отметим отчётность General Electric. Прибыль составила $0,03 на акцию при ожиданиях $0,01, но более позитивно то, что свободный денежный поток оказался существенно выше ожиданий Wall Street. Впрочем, этого не хватило, чтобы удержать акции GE от падения на расширенных торгах. Вечером в США выходят цены на недвижимость, индекс доверия потребителей от Conference Board, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России может состояться ещё одно рекордное закрытие индекса МосБиржи на дневном графике. Снижение внешнеполитических рисков оказывает поддержку как рынку акций, так и рублю.