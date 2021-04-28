ПСБ: Ждем сегодня подъема индекса МосБиржи к середине диапазона 3600-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Во вторник оптимизм на мировых рынках угас – индекс развитых рынков MSCI World (-0,1%) чуть снизился, оставшись у исторических максимумов. Более консервативному настрою инвесторов способствовали как сложная текущая ситуация с Covid-19 и не порадовавшая отчетность Tesla и 3М, так и ожидания итогов начавшегося вчера заседания ФРС и комментариев главы регулятора Дж. Пауэлла относительно всплеска инфляции в США. Впрочем, мы полагаем, что ФРС по-прежнему не будет склонен менять свою политику - ускорение роста потребительских цен естественно в условиях реализации масштабной программы экономической помощи населению, запущенной в начале года. Поддержку рынкам Европы и США вчера оказало оживление спроса на циклические сектора (нефтегазовый и финансовый сектор), вызванное крепостью товарных рынков и сохранением уверенности в устойчивости мировой экономики в этом году. В результате индексы S&P500 и Dow Jones IA завершили торговый день нейтральной динамикой, а NASDAQ Composite – потерял лишь 0.3%.

По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо позитивные. Так, несмотря на смешанную динамику основных индексов в Азии (корейский KOSPI теряет около 1%, растут индийский и японский рынки, китайский Shanghai Composite – без значимых изменений), фьючерсы на американский S&P500 и ключевые европейские индексы – в небольшом «плюсе», как и нефть Brent. Сдерживающим покупки фактором выступает некоторое повышение долларовых ставок (доходность 10-летних UST вновь превысила 1,63%) и рыночных инфляционных ожиданий по США (спрэд доходности 5-летних UST и TIPS превысил 2,5%), вызванное ожиданиями мягкой риторики ФРС по итогам завершающегося сегодня заседания регулятора. Сегодня в фокусе внимания инвесторов, помимо новостей по ФРС, также выступление Президента США Дж. Байдена в Конгрессе, в котором, скорее всего, коснется темы новой стимулирующей инфраструктурной программы, а также, вероятно, вопроса повышения налогов. Мы полагаем, что на мировых рынках сегодня сохранится тенденция к повышению, которая может усилиться к концу дня, в случае отсутствия негативных сюрпризов из США.

Вчера в начале торгов индекс МосБиржи пытался развить рост, но в результате ухудшения внешнего фона и новостного негатива в отношении лидеров сталелитейной отрасли (ФАС возбудил дела против Северстали, ММК и НЛМК, грозящие компаниям оборотными штрафами), откатился по итогам дня к уровню 3600 пунктов. В лидерах отката среди ключевых секторов оказались, помимо акции металлургов, акции электроэнергетики, хорошо выросшие в понедельник. Спрос в ликвидных бумагах был точечным – лучше рынка смотрелись акции Сбербанка (+1,1%), МосБиржи (+2,7%) и Детского Мира (+2,7%), обновившие исторические максимумы, а также акции НорНикеля (+1,6%). Сегодня, учитывая некоторое улучшение конъюнктуры мировых рынков и стабильность рынка нефти, мы рассчитываем увидеть оживление спроса на российские «фишки». Ждем, что индекс МосБиржи по итогам торгов среды сможет перейти к середине диапазона 3600-3700 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей дня обращаем внимание на отчетность НОВАТЭК и Яндекса.

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