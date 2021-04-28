ПСБ: ОПЕК+ не меняет решения, с мая по июль вернет на рынок 2,1 млн барр./день нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent остаются выше 66 долл./барр., несмотря на решение ОПЕК+ все же наращивать добычу с мая. Так, вчера на день раньше запланированной состоялась встреча альянса, где сохранили договоренность от 1 апреля - вернуть на рынок с мая по июль 2,1 млн барр./день (с учетом Саудовской Аравии). Новое заседание назначено на 1 июня. При этом риски ухудшения эпидемиологической ситуации были оценены как высокие, но какие-либо решения ОПЕК+ отложил. Мы считаем это умеренно-негативным событием, так как при явно слабом спросе и замедленным темпом формирования коллективного иммунитета в мире рынок нефти рискует перейти к профициту предложения со 2-й половины года. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 4,3 млн барр. при снижении запасов бензинов и дистиллятов на 1,2 и 2,4 млн барр. соответственно. Мы не видим причин для роста цен на нефть и рассчитываем сегодня на возврат Brent ниже 65 долл./барр.