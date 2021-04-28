ПСБ: Ожидаем, что пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 73-75 рублей

Мы полагаем, что на мировых рынках сегодня сохранится тенденция к повышению, которая может усилиться к концу дня, в случае отсутствия негативных сюрпризов из США

Ожидаем, что пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 73-75 рублей

Ждем, что индекс МосБиржи по итогам торгов среды сможет перейти к середине диапазона 3600-3700 пунктов

С учетом сегодняшних аукционов Минфина РФ, ожидаем рост доходности 10-летние ОФЗ в пределах 5 б.п.

ФАС возбудила дела в отношении ММК (ПОКУПАТЬ), НЛМК (ДЕРЖАТЬ) и Северстали (ДЕРЖАТЬ), подозревая их в установлении завышенных цен на горячекатанный прокат – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На этой новости акции указанных компаний вчера упали, что объяснимо, учитывая, в т.ч. и их текущие рекордные уровни. Рынок фактически пытается заложить сценарий жесткого решения ФАС, опасаясь, что участники рынка вынуждены будут и снизить цены на прокат во 2 полугодии 2021 года. Поэтому мы допускаем сохранение давления на них до появления ясности по штрафам (стандартный срок рассмотрения дела ФАС – месяц). Но пока не считаем данную новость негативом, способным ухудшить инвестпрофиль сектора. Более того, нам представляется вероятным, что ФАС не применит максимальную ставку штрафа.

ММК (ПОКУПАТЬ) ждет роста спроса на сталь в России на 3,6% – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем прогнозы и планы компании, однако полагаем, что рынок, учитывая новость о возбуждении ФАС дел о завышении цен на прокат, до появления ясности по штрафам и предписаниям антимонопольного ведомства, их проигнорирует.

РУСАЛ (ПОКУПАТЬ) смог увеличить продажи алюминия на 5,3%, среднюю цену реализации металла – на 13,5% г/г – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем операционные результаты компании как неплохие и, учитывая рост цен на алюминий, способствующий росту денежных потоков, ждем хороших финансовых результатов от основной деятельности по итогам 1 квартала. Учитывая, что, по оценкам РУСАЛа, дефицит на рынке алюминия сохраняется, а мировая экономика чувствует себя неплохо, благоприятная конъюнктура рынков сбыта компании вполне может сохраниться и во 2 квартале.

НорНикель (ДЕРЖАТЬ) в ходе buyback выкупит до 3,4% акций по цене 27 780 рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Новость о проведении обратного выкупа акций по цене выше рыночной оцениваем положительно. Напомним, что об обратном выкупе акций для поддержки рыночной капитализации компания говорила еще в начале месяца. Вчера на этом фоне бумаги НорНикеля перешли от снижения к росту на 2%.

ПАО «Промсвязьбанк»