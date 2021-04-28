Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 апреля: 4 291,8799 руб/1 г золота и 63,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 291,8799 руб.

1 грамм серебра - 63,3500 руб.

1 грамм платины - 2 990,7400 руб.

1 грамм палладия - 7 099,7100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8800 р. (0,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5900 р. (0,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,5901 р. (0,66%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 157,3999 р. (2,27%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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