«Фридом Финанс»: В центре внимания – план поддержки американских семей

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику на торгах 27 апреля. S&P 500 опустился на символические 0,02%, до 4187 пунктов, Dow Jones прибавил 0,01%, Nasdaq просел на 0,34%. Лидером роста стал сектор энергетики (+1,26%) ввиду того, что ОПЕК ожидает роста спроса на углеводороды в 2021 году. Сектор промышленности (+0,87%) также закрылся в плюсе на фоне сильной отчетности в отрасли логистики и финансов (+0,9%), где драйверам роста стали отчеты страховых брокеров. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 снова обогнал основные рыночные индексы, прибавив за день 0,14%.

Квартальный отчет производителя обуви Crocs (CROX: +15,3%) превзошел консенсус рынка по выручке и EPS на фоне растущего спроса во всех регионах. Прогноз на 2021 год по обороту, EBIT и маржинальности также оказался выше ожиданий.

Логистическая компания United Parcel Service (UPS: +10,4%) отчиталась лучше ожиданий инвесторов, продемонстрировав рост на внутреннем рынке США.

Фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY: -2,7%) отчиталась хуже консенсуса рынка по выручке и EPS преимущественно из-за сокращения спроса на антитела COVID-19. Потенциал роста сохраняется в сегментах онкологии и иммунологии.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать смешанную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на предлагаемом Байденом плане поддержки американских семей объемом около $1,8 трлн. Подробности этой программы станут известны сегодня. Ожидается, что данные расходы будут финансироваться только за счет увеличения налогов для богатых американцев. Рынок настроен оптимистично и ожидает, что заявленные ранее ставки (28% для корпоративного налога и 39,6% для налога на прирост капитала) будут снижены.

Результаты встречи ОПЕК+ оказали благоприятное влияние на перспективы восстановления мировой экономики в 2021 году. Bloomberg отмечает, что скорость снижения мировых запасов нефти вырастет с 800 тыс. баррелей в сутки, прогнозируемых в прошлом месяце, до 1,2 млн баррелей в сутки. Основной драйвер – рост спроса на углеводороды на фоне восстановления экономик США, Китая и стран ЕС по мере проведения прививочной кампании. Постепенное наращение добычи нефти отвечает мировому росту спроса. При этом вспышка COVID-19 в Индии остается глобальным фактором риска.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,25%. EuroStoxx 50 теряет 0,04%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис поднимается до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется на уровне $66 за баррель. Золото снижается до $1770 за унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Сегодня состоится пресс-конференция Джерома Пауэла по итогам двухдневного заседания FOMC. Рынок не ожидает принятия существенных решений на апрельской встрече, тем не менее интерес представляет риторика руководителя Федрезерва, так как заседание FOMC проходит на фоне публикации сильных макроэкономических данных и роста инфляции.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 75 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы сохраняют осторожность относительно угрозы COVID-19 и геополитических конфликтов.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, то бенчмарк может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории.

Сегодня квартальный отчет представит технологический гигант Apple (AAPL). Консенсус-прогноз FactSet предполагает повышение выручки компании на 31,5% г/г, до $76,7 млрд, при росте EPS GAAP до $0,98 против $0,64 годом ранее. В последние кварталы Apple демонстрировала активное улучшение финансовых результатов благодаря значительному усилению спроса на Mac и iPad во время пандемии, а также успеху iPhone 12. Не исключено, что показатели за январь-март превысят консенсус-прогноз. Инвесторы рассчитывают, что Apple повысит дивиденды и продолжит обратный выкуп акций, что послужит для них драйвером роста. В целом мы солидарны с ожиданиями по поводу увеличения объема buy back и повышения дивиденда. В то же время операционные показатели компании, на наш взгляд, могут оказаться под давлением из-за масштабных проблем с поставками полупроводников.