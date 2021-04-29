Россия готовит список недружественных стран

МИД России скоро составит список недружественных стран, заявил глава министерства Сергей Лавров.

В пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Правительству России предписано составить перечень недружественных государств, определить число физлиц, которым разрешено находиться в России и с которыми можно заключать договоры, и обеспечить контроль соблюдения трудовых прав, увольняемых из иностранных посольств и консульств россиян. Указ вступил в силу с момента подписания.

По циркулирующим в деловых кругах слухам, в список недружественных стран войдут США, Украина и ряд стран Восточной Европы. Данная новость вряд ли скажется на котировках рубля и российских акций. С моей точки зрения, России следует сокращать дипломатическое присутствие в Европе, например, одного посольства во всех трех странах Балтии и Польше, скажем в Риге, будет достаточно. А после завершения «Северного потока-2» к посольству в Риге можно будет подключить и Украину. При этом, естественно, следует сохранять контакты с игроками первой руки.

Не стоит забывать, что Россия занимает доминирующие позиции на ряде ключевых для глобальной экономики рынках. Например, по информации из деловых кругов, коллективный Запад рассматривает Россию как «углеводородного спонсора №1» для страховки работы и повышения эффективности систем «зелёной» энергетики в странах «первого мира». Это не касается США, которые будут обходиться как собственными возможностями, так и ресурсами Канады с Мексикой, что может быть одним из элементов гипотетической большой сделки между Путиным и Байденом. В случае реализации последней можно ожидать значительного укрепления рубля и ключевых российских фондовых индексов – индекса МосБиржи и долларового индекса РТС.

Не стоит забывать, что Россия занимает доминирующие позиции на ряде ключевых для глобальной экономики рынках. Например, по информации из деловых кругов, коллективный Запад рассматривает Россию как «углеводородного спонсора №1» для страховки работы и повышения эффективности систем «зелёной» энергетики в странах «первого мира». Это не касается США, которые будут обходиться как собственными возможностями, так и ресурсами Канады с Мексикой, что может быть одним из элементов гипотетической большой сделки между Путиным и Байденом. В случае реализации последней можно ожидать значительного укрепления рубля и ключевых российских фондовых индексов – индекса МосБиржи и долларового индекса РТС.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»