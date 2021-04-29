Segezha Group привлекла 30 млрд рублей на IPO

Лесопромышленный холдинг Segezha Group провел IPO на Московской бирже по цене 8 рублей за акцию - чуть выше нижней границы изначального ценового диапазона.

По итогам IPO компания привлекла 30 млрд рублей, а её капитализация составила 125,5 млрд рублей. Мы изначально оценивали заявленную стоимость как завышенную и оценивали холдинг чуть ниже, в 117 млрд рублей – динамика в первые часы торгов подтверждает нашу оценку.

Московская биржа в среду начала торги обыкновенными акциями лесопромышленного холдинга Segezha Group. Бумаги включены в первый котировальный список и торгуются под тикером SGZH.

Изначально был установлен ценовой диапазон для IPO на Московской бирже на уровне 7,75-10,25 рублей за акцию. В понедельник появилась информация, что он был сужен до 7,75-8 рублей. В итоге холдинг провел IPO по цене 8 рублей за акцию - чуть выше нижней границы изначального ценового диапазона.

В результате первичного размещения доля акций Segezha в свободном обращении составила 23,9% (без учета опциона на доразмещение). АФК Система остается основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона). АФК планирует реализовать опцион на продажу 562,5 млн акций (до 15% от объема предлагаемых в рамках IPO) в течение 30 дней с момента размещения. АФК Система и сама Segezha Group берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.

По итогам IPO компания привлекла 30 млрд рублей, а её капитализация составила 125,5 млрд рублей. Мы изначально оценивали заявленную стоимость как завышенную и оценивали холдинг чуть ниже, в 117 млрд рублей. В итоге компания разместилась ближе к нижнему диапазону и после старта торгов акции пошли вниз, но опустились незначительно, что в целом соответствует нашей оценке. На момент 13:30 по Москве бумаги торгуются на уровне 7,9 рублей за акцию. Как мы ранее и говорили, считаем Segezha Group перспективной на рынке пиломатериалов и видим возможности укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью.

ПАО «Промсвязьбанк»