ПСБ: Финансовые результаты НОВАТЭКа по итогам 1 кв. 2021 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2021 г. представил НОВАТЭК. Результаты оцениваем как хорошие, но в целом ожидаемые, учитывая восстановление ценовой конъюнктуры и операционных показателей компании. Мы рекомендуем «покупать» акции НОВАТЭКа.

НОВАТЭК отчитался за 1 кв. 2021 г. в целом без сюрпризов, только по EBITDA немного выше консенсуса. Выручка компании выросла на 32% г/г - до 240,7 млрд руб. Это было обусловлено восстановлением мировых цен на энергоносители и наращиванием операционных показателей. EBITDA с учетом доли в СП выросла на 43% г/г, до 143,8 млрд руб. Маржа EBITDA при этом выросла до 60%. Рост показателя произошел вслед за ростом выручки, кроме того НОВАТЭК заметно сократил прочие операционные убытки.

Чистая прибыль на фоне заметного роста операционной прибыли выросла до 65,1 млрд руб. против убытка в 30,7 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. Убыток в 1 кв. 2020 г. еще был обусловлен значительными потерями по курсовым разницам в СП. Без учета эффекта от выбытия долей в «дочках» и СП прибыль, относящаяся к акционерам, также выросла – на 42% и составила 75,7 млрд руб. против 53,5 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.

Свободный денежный поток НОВАТЭКа в 1 кв. 2021 г. вырос на 78% - до 31,8 млрд руб., что было вызвано ростом операционного денежного потока и снижением капзатрат. Капзатраты сократились на 6% - до 46,4 млрд руб. на фоне уменьшения инвестиций в Северо-Русский блок, Юрхаровское месторождение, Береговое месторождение и проч.

Долговая нагрузка НОВАТЭКа (чистый долг/EBITDA) по-прежнему остается на очень комфортном уровне – 0,16х, чуть выше, чем в 1 кв. 2020 г. за счет увеличения долгосрочных кредитов при уменьшении денежных средств на балансе.

Мы положительно оцениваем результаты НОВАТЭКа, подчеркивая высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. По итогам 2 кв. 2021 г. мы считаем, что НОВАТЭК также покажет сильные результаты за счет хорошей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей. Мы рекомендуем «покупать» акции НОВАТЭКа с таргетом в 1630 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»