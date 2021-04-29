ИАЦ «Альпари»: В среду рынок умеренно снижается

Отечественный рынок ценных бумаг в среду слегка снижается. Индекс МосБиржи балансирует около 3582 пунктов и может двигаться в пределах 3570-3610 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1510 пунктов и способен оставаться в коридоре 1500-1525 пунктов.

Акции «Яндекса» сегодня растут на стабильной финансовой отчетности компании за первый квартал 2021 года. Компоненты отчета показывают, что основной импульс роста пришелся на сегмент такси, «Яндекс.Маркет» и медиасервисы. Компания помимо прочего улучшила прогнозы по выручке на весь 2021 год, и теперь ожидание предполагает рост показателя по 44-51% к уровням прошлого года. Акции компании поднялись к 4805 руб., могут дотянуться до 4864 руб., а закрепление над этим рубежом будет означать выход из краткосрочного «боковика».

Акции компаний металлургического сектора сегодня вернулись в плюс. Позитивно выглядят котировки ценных бумаг «ТМК», «ММК», «НЛМК», «Северстали» и остальных. Основная опора в ралли на спрос.

Бумаги «Алроса» снижаются в среду после утреннего роста на фоне сообщения по дивидендам. Наблюдательный совет компании рекомендовал выплатить 9,54 руб. на обыкновенную акцию, реестр закроется 4 июля, последний день для покупки бумаг — 30 июня. Бумаги компании тянутся к 107,50 руб. после обновления в понедельник пика на уровне 114,88 руб.

Доллар США вечером в среду продолжает снижение и спускается к 74,71 руб. Новая цель продаж может располагаться около 74,50 руб. Снижение доллара не должно пугать. Во-первых, все колебания цикличны, а во-вторых, тут прослеживается явный стратегический интерес к валюте, которую кому-то нужно купить дешевле. Как только интерес будет реализован, курс скорректируется. Евро стоит 90,34 руб., пока еще остаётся в рамках 90-92 руб., но может попробовать протестировать 89,85.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»