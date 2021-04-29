ПСБ: Яндекс опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Яндекс опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. выше ожидаемых по выручке и EBITDA. Выручка выросла на 56%, до 73,1 млрд рублей, а EBITDA сократилась на 14% г/г, до 10,4 млрд руб. С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает Яндекс.Маркет и основные финансовые показатели сегмента выросли в 2-3 раза. Мы оцениваем компанию умеренно-положительно и рекомендуем «держать» акции, целевой уровень – 5200 руб. на бумагу.

Сегодня Яндекс опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г., компания превзошла консенсус-прогноз по выручке (73,1 против 69,9 млрд рублей) и EBITDA (10,4 против 8,76 млрд рублей).

Консолидированная выручка Яндекса с учётом финансовых результатов Яндекс.Маркета (с момента консолидации 24 июля 2020 года) в 1 кв. 2021 года выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 73,1 млрд рублей. Драйверами роста выручки стали сегмент Такси (90% г/г), медиасервисы (+143% г/г) и направление интернета вещей (+322% г/г). Доля нерекламной выручки Яндекса в отчетном периоде превысила долю рекламной и составила 51%.

Скорректированная EBITDA сократилась на 14% г/г, до 10,4 млрд руб. Рентабельность также снизилась с 26% до 14% г/г. Сокращение обусловлено влиянием результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей, снизившись на 57,5% год к году. Также упала рентабельность с 11% до 3% г/г.

Снижение FCF до 4,1 млрд руб. (с 6,2 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.) сопряжено с ростом капитальных затрат на 50%, до 3,6 млрд руб. Величина долга компании меньше суммарного объема денежных средств уже несколько лет, что дает отрицательную величину чистого долга.

С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает Яндекс.Маркет в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по росту основных финансовых показателей в 2-3 раза (рост GMV на маркетплейсе на 125% и на сервисах электронной коммерции на 186%, а также увеличение суммарной EBITDA скорр. на 196%, до -2,2 млрд.руб), имеет перспективы вывести сегмент на безубыточность в ближайшие годы.

Мы оцениваем результаты умеренно-положительно: ряд показателей отчетности оказался выше прогнозов, также существует перспектива наращивания рыночной доли в ряде ключевых направлений и вывода Яндекс.Маркета на безубыточность. Однако акции все еще находятся под давлением неразрешенного дела с ФАС и могут проявлять некоторую волатильность. Мы рекомендуем «держать» акции, целевой уровень – 5200 руб. на бумагу.

ПАО «Промсвязьбанк»