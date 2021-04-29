«Фридом Финанс»: Укреплению рубля способствуют аукционы ОФЗ

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные фондовые рынки в среду демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Акции Китая показали умеренный рост: Shanghai Composite к концу торгов поднялся на 0,42%. Розничные продажи в Японии в марте выросли на 5,2% в годовом исчислении, что позволило Nikkei225 прибавить 0,21%. Euro Stoxx 50 показывает символический рост на 0,2%. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС и обращения президента Байдена к Конгрессу. Конкретизация позиции Белого дома относительно повышения налогов может стать причиной коррекции S&P 500. На 18.20 мск индекс растет на 0,15%. Опасения может вызывать и рост доходностей казначейских облигаций США, ускорившийся накануне. Однако мы не ожидаем, что этот факт повлияет на риторику ФРС.

К концу основной торговой сессии в России цены на нефть резко выросли, до $67,7 за баррель марки Brent. Запасы черного золота в США, по данным EIA за неделю, завершившуюся 23 апреля, выросли менее чем на 0,1%, или на 0,1 млн баррелей, и составили 493,1 млн баррелей при консенсусе, предполагавшем рост на 0,659 млн баррелей.

Курс рубля к доллару несущественно меняется в течение дня, указанная пара торговалась вблизи отметки 74,75, а пара EUR/RUB – 90,4. Укреплению национальной валюты способствовали аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ). В среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26235 на сумму 9,711 млрд руб. сроком погашения в марте 2031 года. Указанные облигации имеют постоянный купонный доход и лимит в 25 млрд руб. При этом российские фондовые бенчмарки снижаются: к 18.20 мск индекс Мосбиржи теряет 0,5%, РТС — 0,4%.

Динамику лучше рынка демонстрирует сектор металлодобычи и металлооброботки: ТМК растет более чем на 5%, ММК — на 1,2%. Совет директоров Татнефти рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды за 2020 год в размере 22,24 руб. по обыкновенным и привилегированным акциям. В этой сумме уже учтены выплаты за первое полугодие 2020-го. Финальные дивиденды могут составить 12,3 руб. на акцию, что ниже ожиданий. К 18.20 мск обычка Татнефти падает на 6,8%, а префы — на 7,6%. Наблюдательный совет Алросы рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2020 год. На этой новости бумаги теряют более 1%. Чистая розничная выручка группы О'КЕЙ увеличилась в 1-м квартале 2021-го на 1,9% в годовом выражении, до 43 232 млн руб.

Индекс Мосбиржи на торгах четверга продолжит движение в коридоре 3500–3600 пунктов. Прогноз по парам USD/RUB и EUR/RUB — диапазоны74,2–75,5 и 90–91 соответственно.