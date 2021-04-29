«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Mail.Ru

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Продолжилось умеренное снижение. Поводом для него стала коррекция на внешних площадках. В лидеры роста вышли бумаги ТМК (TRMK 77,16, +4,67%). Хуже рынка на новостях торговались акции Татнефти (TATNP 528,0, -7,12%). Пара USD/RUB провела сессию в диапазоне 74-75 на фоне роста цены на нефть до $67 за баррель.

Mail.Ru (MAIL 1 717,4, -0,28%) отчитается за первый квартал. Выручку компании консенсус закладывает на уровне 28 млрд руб. при EBITDA в объеме 6 млрд руб. и прибыли 0,4 млрд руб. По итогам текущего года прогнозируется повышение выручки на 27%, до 128 млрд руб. Вышедшая накануне отчетность Яндекса в целом совпала с ожиданиями. Не исключено, что финансовые результаты Mail.Ru в текущем году окажутся существенно выше прогнозов, но вероятность этого станет видна по результатам первого квартала. По основным мультипликаторам акции Яндекса и Mail.Ru сопоставимы, но последняя не выглядит переоцененной. Мы рассчитываем на рост ее котировок к 2000 руб. в текущем квартале.

Сбербанк, ао (SBER 298,21, -0,10%), спек. покупка, цель: 305 руб. Акции Сбера готовы к штурму психологически значимой отметки 300 руб. Инвестиции группы в небанковские сервисы превысят 300 млрд руб., в результате чего она станет крупнейшей экосистемой, не оставляющей шансов конкурентам.

Ожидаем смешанную динамику. Зарубежные площадки перешли в режим консолидации. В лидеры роста на Мосбирже выйдут бумаги банков и нефтегазового сектора. Пара USD/RUB проведет торги в пределах 74,10-75,10. На локальном рынке в фокусе корпоративная отчетность, а также день инвестора Газпрома.