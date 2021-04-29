«Открытие»: Неуверенность российского рынка растёт

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Неуверенность российского рынка растёт

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,9% до 3568,10 п., а РТС корректировался на 0,62% до 1506,65 п. Отечественный рынок стартовал в плюсе, но довольно быстро растерял свой оптимизм. Потери в 2% наблюдались в транспортном секторе из-за провала акций Global-Trans, а также более 1% теряли секторы финансов, нефти и газа. Бумаги сталеваров немного оправились после падения накануне, но сектор торговался в минусе из-за акций «РусАл», ГМК «Норникель» и золотодобывающих компаний. Внешний фон характеризуется слабостью европейских индексов и слабостью золота. Нефть провела утро в нерешительности выбора направления движения, но всё же смогла закрепиться в плюсе на фоне позитивных прогнозов. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 47 млрд рублей к середине дня. Закрытие дня ниже 3600 пунктов усиливает сигналы на продажу. Вероятно, что многие инвесторы уже готовятся к майской просадке.

Корпоративные события

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал утвердить на годовом собрании акционерам дивиденды за 2020 г. в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие 2020 года. По итогам 6 месяцев акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию. Таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 июля. Годовое собрание акционеров решено провести 25 июня в заочной форме.

Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов прокомментировал событие: «Напомним, что дивидендная политика "Татнефти" предполагает, что все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств, могут быть распределены среди акционеров. При этом минимальный уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ – в зависимости от того, какая из них больше. Собственно, рекомендованный размер выплат как раз и подразумевает дивиденды по нижней границе, тогда как мы рассчитывали на более щедрые дивиденды. Так что новость можно считать разочаровывающей. Обыкновенные акции «Татнефти» теряли более 4,7%».

В бумагах «АЛРОСА» схожее дивидендное разочарование. Котировки снижались более чем на 2%. Вероятно, что рынок рассчитывал на выплату 100% от свободного денежного потока, поскольку соотношение чистого долга к EBITDA упало до 0,4X. Наблюдательный совет «АЛРОСА» рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2020 год, говорится в сообщении компании.

Алексей Павлов комментирует событие: Напомним, что дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает, что при соотношении «чистый долг/EBITDA» ниже 1,0x компания перечисляет акционерам 70-100% FCF. При этом долговая нагрузка компании к концу прошлого года снизилась до 0,4x. Таким образом, выплаты пройдут примерно по середине целевого диапазона».

Бумаги «Яндекса» дорожали более чем на 1,4%, что можно назвать позитивной реакцией на повышение прогноза роста выручки. Консолидированная выручка «Яндекса» по US GAAP согласно pro-forma (с учетом "Яндекс.Маркета", 100% которого было консолидировано только в июле прошлого года) в I квартале 2021 года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 5% - до 10,4 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 14,3%. Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей, снизившись на 43% год к году. Остаток денежных средств на конец квартала составил 231 млрд рублей ($3,05 млрд). Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 20%, составив 36 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 49% от всей выручки "Яндекса". Около 28% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 57%. На выручку от продажи товаров пришлось 15% консолидированной выручки. Показатель в I квартале вырос более чем в 9 раз.

Комментарий Алексея Павлова: «Динамика показателя EBITDA «Яндекса» вновь сильно отстала от темпов роста его выручки. Данный факт в первую очередь обусловлен трехкратным ростом убытка по данному показателю в сегменте «Яндекс.Маркет». Плюс несколько снизилась маржинальность рекламного бизнеса. Так что отчетность вызывает двоякие ощущения. При этом "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 315-330 млрд рублей, тогда как ранее компания ожидала выручку на уровне 305-320 млрд рублей. Пересмотр динамики обусловлен повышением прогноза по росту выручки направления "Поиск и портал" со 14-16% до 17-19%.»

Согласно отчётности по МСФО, «НОВАТЭК» получил в I квартале 2021 года чистую прибыль в размере 65,152 млрд рублей по сравнению с чистым убытком годом ранее в размере 30,68 млрд рублей. Выручка от реализации за отчётный период возросла до 244,583 млрд рублей по сравнению с 184,562 млрд рублей годом ранее

ЦБ РФ может продолжить повышать ставку

Рубль начинал день неуверенно, но затем укрепился за счёт нефти и ожиданий по действиям ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4990 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, на неделю до 5,15%, а на месяц остались на уровне 5,35%. На первом из двух аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил лишь 20,998 млрд рублей по номиналу при спросе 24,553 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,21% годовых. Некоторых участников аукциона могли смутить слова представителя ЦБ РФ. 1-й зам. председателя Ксения Юдаева сделала несколько важных заявлений. По её словам, на апрельском заседании регулятор даже не рассматривал вариант сохранения ставки, поскольку инфляция была выше цели и необходимо было принимать меры для её замедления. Она также отметила, что к текущему моменту замедления не произошло, а показатель лишь вышел на плато. Также она указала на то, что потребительский спрос начинает носить спекулятивный характер, что создаёт вторичные инфляционные риски. Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов. Соответственно, ставка регулятора может быть вновь повышена с более широким шагом. Рынок ОФЗ пока заложил вероятное изменение ключевой ставки до 5,5%, но заявления Юдаевой могут скорректировать эти ожидания вверх. В любом случае, рубль постепенно возвращает себе инвестиционную привлекательность, что повышает вероятность дальнейшего укрепления. На Forex индекс доллара сохранял свой рост на 0,1% и пытался удержаться выше 91 пункта. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам застыла на уровне 1,64% и на этом страхи более «ястребиного» заявления ФРС ограничились. К 15:15 мск:

USD-RUB – 74,59 (-0,4%),

EUR-RUB – 90,03 (-0,6%),

EUR-USD - $1,207 (-0,14%),

GBP-USD - $1,388 (-0,19%),

USD-JPY – 108,9 (+0,17%).

Корпоративные отчёты в Европе указывают на восстановление деловой активности

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Среди лидеров падения был сектор путешествий и гостеприимства. Продолжаются отчёты компаний. Deutsche Bank смог заработать в I квартале 908 млрд прибыли, что является лучшим квартальным результатом за семь лет. Основной вклад в позитивные результаты принесла инвестиционная деятельность. Акции германского банка взлетели более чем на 6%. Лучше ожиданий также отчитались Lloyds Banking Group и Santander. Рекламная компания WPP сообщает о возвращении органического роста бизнеса. Значимой статистики в Европе не было, но для инвесторов главным событием вновь станет итог заседания ФРС. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6976,10 п. (+0,45%),

DAX - 15297,82 п. (+0,32%),

CAC 40 - 6310,35 п. (+0,58%).

Goldman Sachs прогнозирует сырьевой бум

На азиатской сессии нефть находилась под впечатлением очередной статистики заболеваемости COVID-19 из Индии и данных по росту запасов в США. Однако на европейских торгах котировки всё же устойчиво удерживались в плюсе. Goldman Sachs ждёт рост цен на сырьё на 13,5% в ближайшие шесть месяцев. Согласно мнению аналитиков банка, спрос на нефть возрастёт за ближайшее полугодие на 5,2 млн бар. в день. Главную роль в этом сыграет вакцинация в Европе и США, которая высвободит накопившийся спрос на поездки. Лишь в сфере авиаперевозок спрос возрастёт на 1,5 млн бар. Золото подорожает до $2000 за тройскую унцию, а медь в течение 12 месяцев достигнет $11 тыс. Все это будет происходить на фоне слабого доллара и резкого повышения спроса в мире, выходящим из ступора пандемии. Долгосрочные прогнозы радуют своей поддержкой сырьевых цен, но нефти ещё нужно пережить краткосрочное событие в виде отчёта Минэнерго США, который выйдет в 17:30 мск. К 15:15 мск:

июльский Brent - $66,42 (+0,830%),

WTI - $63,52 (+0,92%),

Золото - $1764,9 (-0,78%),

Медь - $9875,64 (-0,19%),

Никель - $17265 (+1,78%).

Администрация Байдена предлагает социальную и налоговую революцию

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в США достигло рекорда $90,59 млрд в марте. Объём товарных запасов на оптовых складах вырос за март на 1,4%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня до -0,2% в Dow Jones. Сначала об отчётности компаний и реакции рынка. Акции Alphabet дорожали более чем на 5% на расширенных торгах. Компания отчиталась о рекордной прибыли выше прогнозов и о программе обратного выкупа на $50 млрд. Бумаги Boeing Co. теряли более 1%. Авиастроитель отчитался лучше ожиданий по выручке, но хуже по прибыли. Оборонный поставщик General Dynamics отчитался лучше ожиданий за счёт сильных результатов аэрокосмического подразделения. Акции Microsoft дешевели на расширенных торгах, хотя компания заработала выше ожиданий, но, вероятно, многие рассчитывали на более сильный сюрприз. Также можно отметить заявление Starbucks о том, что сравнимые продажи вернулись к темпам роста до пандемии. Apple и Facebook отчитаются после закрытия регулярной сессии. Меж тем на рынке может сформироваться повышенная волатильность на фоне выступления президента Джо Байдена в Конгрессе. Президент США собирается презентовать очередной план расходов на $1,8 трлн, направленный на борьбу с неравенством доходов. План предусматривает до $1 трлн инвестиций и до $800 млрд налоговых льгот в течение десяти лет. В частности, предлагается направить $225 млрд на улучшение ухода за детьми и снижение платежей семей с низким достатком. $225 млрд на систему национального здравоохранения и оплаты больничных. $200 на дошкольное образование для всех детей в партнёрстве со штатами. Около $109 млрд на обеспечение бесплатного двухлетнего образования в колледжах для всех студентов. $85 млрд на стипендии и гранты для малоимущих студентов. $62 млрд на поддержку завершения образования в колледжах и многое другое, включая налоговые льготы для малоимущих семей с детьми. Таким образом, Конгресс будет параллельно рассматривать две программы расходов на ближайшее десятилетие общим объёмом $4 трлн, для финансирования которых предлагается повысить корпоративные налоги и налоги на доходы от инвестиций. Естественно, когда рынок слышит о повышении налогов, то это вызывает у него негативную реакцию. На этом фоне итог заседания ФРС может отойти на второй план, хотя председателю ФРС будет весьма сложно игнорировать инфляционные сигналы и сильную статистику по экономике.