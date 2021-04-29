ПСБ: Рубль продолжит укрепляться

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня утром для национальной валюты вновь сложился позитивный внешний фон. Поддержку ей будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4% и пытается закрепиться выше 67 долларов за баррель, а также сохранение аппетита к риску, что выражается в спросе на валюты развивающихся стран, которые сегодня с утра умеренно укрепляются. В результате в рамках утренней сессии пара доллар/рубль продолжила снижение, отступив в район 74,3 рубля. В ходе торгов преобладание покупок в рубле может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению американской валюты и ее закреплению в середине диапазона 73-75 рублей. Данный диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие недели.

Напомним, что по итогам среды рубль уверено укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,7%, отступив в район 74,4 рубля, евро потерял 0,4%, закончив сессию в районе 90,2 рубля.