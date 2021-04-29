ПСБ: Улучшение внешнего фона и сегодняшние корпоративные новости будут способствовать возврату индекса МосБиржи в диапазон 3600-3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера мировые рынки не смогли определиться с направлением движения, находясь большую часть дня в напряженном ожидании новостей от ФРС, выступления Президента США Дж. Байдена и отчетности лидеров hi-tech. В целом заседание ФРС не преподнесло негативных сюрпризов – регулятор сохранил объемы выкупа активов и диапазон ставки неизменным (0%-0,25%), подтвердив свою приверженность мягкой денежно-кредитной политике и сообщив, что намерен оставить ставку на текущем уровне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, соответствующих оценкам ФРС, а инфляция – будет удерживаться выше 2% «некоторое время». Выступление Президента США Дж. Байдена перед Конгрессом, в котором он подвел итоги первых 100 дней своего срока и обозначил основные направления политики своей администрации.

В частности, он, раскрыв важность запуска программы долгосрочной инфраструктурных стимулов объемом 2,2 трлн долл., объявил и о разработке новой программе стимулирования American Family Plan объемом 1,8 трлн долл., рассчитанной на 10 лет и направленной на образование и поддержку населения. Вместе с тем, Дж.Байден связал эти программы с заметным повышением корпоративных налогов и налогов для обеспеченных и наиболее активных на финансовых рынках граждан, что рынок воспринял неоднозначно. Учитывая негативную реакцию инвесторов на отчетность Amgen, Boeing и Microsoft и некоторое давление на hi-tech сектор, американские фондовые индексы потеряли 0,1-0,5%. Однако сегодня утром настроения инвесторов улучшились. Позитивная реакция инвесторов на отчетность Apple и Facebook и крепость товарных рынков, поддержанных мягкой риторикой ФРС и, как следствие, слабостью доллара, способствуют росту азиатских фондовых рынков, а также фьючерсов на индексы США и Европы. В целом обстановку на глобальных рынках по состоянию на утро четверга мы оцениваем как позитивную. И рассчитываем, что благоприятная конъюнктура на рынках сохранится сегодня. Из значимых событий дня мы выделяем публикацию первой оценки ВВП США за 1 квартал и данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в стране, - мы ждем их неплохими.

В среду индекс МосБиржи подпал под давление корпоративного негатива (участников рынка разочаровали дивидендные рекомендации Татнефти; обыкновенные и привилегированные акции которой потеряли 6,8% и 6,4% соответственно, став аутсайдерами торгов) и невнятной конъюнктуры мировых рынков, ожидавших выступление Дж. Байдена и итоги заседания ФРС. В результате фиксация прибыли преобладала во всех ключевых сегментах, а спрос фокусировался лишь в отдельных ликвидных бумагах, поддержанных новостями (Яндекс: +1,6%) или выглядящих несколько перепроданными (ТМК: +5%; ММК: +1,5%). Улучшение внешнего фона и крепость рынка нефти по состоянию на утро четверга, по нашему мнению, могут вернуть покупателей на рынок и позволить индексу МосБиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов, которую мы оцениваем как целевую на настоящий момент. Поддержку могут оказать и внутренние корпоративные новости – сегодня представят финансовую отчетность Газпром, Сбербанк, Детский Мир, Энел Россия и Mail.ru Group, операционные результаты - Магнит и Евраз.

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