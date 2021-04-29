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«Открытие»: Рубль укрепляется на фоне геополитики и налоговых платежей

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

Рубль продолжает укрепление, первоначально вызванное снижением геополитической напряженности и внезапным завершением в России широкомасштабных военных учений на юго-восточной границе страны. С начала недели рубль укрепился с 75 до 74,5 за доллар в результате временной поддержки, которую до конца апреля оказывает национальной валюте период налоговых платежей в бюджет: 26 апреля – срок уплаты НДПИ, 28 апреля – срок уплаты налога на прибыль, 30 апреля – срок уплаты земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ за 2020 г.

В мае поддержка рубля будет снижаться, действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает. Поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов – на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики. Компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, население увеличивать расходы на выездной туризм, хотя последний фактор, очевидно, будет носить гораздо менее выраженный характер по сравнению с доковидными временами. По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./долл. Конечно, рубль сохранит свое сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной.

До конца года, в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней 65 долл./барр., рубль может укрепиться до 73 руб./долл. Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован. В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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