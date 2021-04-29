ПСБ: Обстановку на глобальных рынках по состоянию на утро четверга мы оцениваем как позитивную

И рассчитываем, что благоприятная конъюнктура на рынках сохранится сегодня

Ожидаем закрепления пары доллар/рубль в середине диапазона 73-75 рублей

Улучшение внешнего фона по состоянию на утро четверга и корпоративные новости, по нашему мнению, могут позволить индексу МосБиржи постараться вернуться в зону 3600-3700 пунктов

Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ на достигнутых уровнях

Выручка Яндекса (ДЕРЖАТЬ) в 1 кв. 2021 года выросла на 56% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты умеренно-положительно: ряд показателей отчетности оказался выше прогнозов, также существует перспектива наращивания рыночной доли в ряде ключевых направлений и вывода Яндекс.Маркета на безубыточность. Однако акции все еще находятся под давлением неразрешенного дела с ФАС и могут проявлять некоторую волатильность. Мы рекомендуем «держать» акции, целевой уровень – 5200 руб. на бумагу.

Чистая прибыль НОВАТЭКа (ПОКУПАТЬ) за I кв. совпала с прогнозом, EBITDA выше - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты НОВАТЭКа, подчеркивая высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. По итогам 2 кв. 2021 г. мы считаем, что НОВАТЭК также покажет сильные результаты за счет хорошей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей. Мы рекомендуем «покупать» акции НОВАТЭКа с таргетом в 1630 руб.

Финальные дивиденды Татнефти (ПОКУПАТЬ) могут составить 12,3 руб. на акцию или 50% от прибыли за 2020 г. - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Озвученные совокупные дивиденды за 2020 г. заметно ниже ожиданий рынка и ниже, чем говорил недавно менеджмент. Так, мы в том числе рассчитывали на совокупный дивиденд в 30,8 руб./акцию. Новость краткосрочно негативна для бумаг Татнефти.

Акционеры Московской биржи (ДЕРЖАТЬ) утвердили дивиденды за 2020 г. в размере 9,45 руб. на акцию, всего - 21,5 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Исходя из дивполитики компания направляет акционерам не менее 60% чистой прибыли. Сейчас – 85%, что является положительным моментом. Доходность – 5,4%. Мы рекомендуем «держать» акции МосБиржи.

ПАО «Промсвязьбанк»