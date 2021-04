Комментарии «Открытие»: ФРС настаивает на сохранении стимулов Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research» Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут. Сырьевые контракты дорожают на улучшении ожиданий экономического роста в мире. Доллар продолжает демонстрировать слабость. Кроме внешнего фона российский рынок будет изучать местные корпоративные отчёты. Отчитаются «Магнит», «Детский Мир», «ЭНЕЛ Россия», Сбербанк и Mail.ru. Ждём попытки вернуться к значению 3600 пунктов по индексу МосБиржи в начале дня и дальнейшее укрепление рубля. Корпоративные отчёты интересней российскому инвестору, чем мнение Европарламента По итогам торгов 28 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,62% до 3578,12 п., а РТС на 0,46% до 1509,06 п. 8 отраслевых индексов снизились и два выросли. Лидером роста стал сектор информационных технологий (+1,25%). Лидерами снижения стали транспортный (-1,93%), нефти и газа (-1,52%), а также металлы и добыча (-1,33%). Утро на рынке начиналось вполне позитивно, но постепенно рынок растерял свои достижения. К вечеру своё слово сказал Европарламент, где решили призвать к отключению РФ от SWIFT и отказу от российских нефти и газа в случае продолжения агрессии на Украине. Впрочем, даже одобренная резолюция будет носить лишь рекомендательный характер, но сам факт продолжающейся санкционной истерики создаёт неприятный фон. Впрочем, рубль, в отличие от акций, проигнорировал данное событие. Собственно, на рынке акций также доминировали корпоративные новости, которые оказывали существенное влияние. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 104,536 млрд рублей по сравнению с 114,167 млрд рублей днём ранее. Закрытие торгов ниже 3600 пунктов по индексу МосБиржи повышает вероятность развития коррекционных настроений, но индекс может всё переиграть, если сможет вернуть потерянные позиции. Лидеры роста в составе индекса МосБиржи на 18:50 мск: HeadHunter - 3195,8 (+4,52%),

"Яндекс" - 4807,2 (+1,59%),

ММК - 66,5 (+1,29%),

"ФосАгро" - 4345 (+0,32%),

"Газпром" - 232,17 (+0,07%). Лидеры снижения в индексе МосБиржи на 18:50 мск: Привилигерованные "Татнефть" 489,5 (-7,75%),

Обыкновенные "Татнефть" 528 (-7,12%),

Global-Trans - 461 (-5,34%),

"Детский Мир" - 152,38 (-5,22%),

"Россети" - 1,44 (-2,97%). Совет директоров «Татнефти» рекомендовал утвердить на годовом собрании акционерам дивиденды за 2020 г. в размере 22,24 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие 2020 года. По итогам 6 месяцев акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 9,94 рубля на акцию. Таким образом, финальные дивиденды могут составить 12,3 рубля на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 июля. Годовое собрание акционеров решено провести 25 июня в заочной форме. Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов прокомментировал событие: «Напомним, что дивидендная политика "Татнефти" предполагает, что все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств, могут быть распределены среди акционеров. При этом минимальный уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Собственно рекомендованный размер выплат как раз и подразумевает дивиденды по нижней границе, тогда как мы рассчитывали на более щедрые дивиденды. Так что новость можно считать разочаровывающей». В бумагах «Алроса» схожее дивидендное разочарование. Котировки снижались более чем на 1,3%. Вероятно, что рынок рассчитывал на выплату 100% от свободного денежного потока, поскольку соотношение чистого долга к EBITDA упало до 0,4X. Наблюдательный совет «АЛРОСА» рекомендовал выплатить 9,54 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2020 год, говорится в сообщении компании. Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов комментирует событие: «Напомним, что дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает, что при соотношении «чистый долг/EBITDA» ниже 1,0x компания перечисляет акционерам 70-100% FCF. При этом долговая нагрузка компании к концу прошлого года снизилась до 0,4x. Таким образом, выплаты пройдут примерно по середине целевого диапазона». Бумаги «Яндекс» дорожали на 1,6%, что можно назвать позитивной реакцией на повышение прогноза роста выручки. Консолидированная выручка «Яндекса» по US GAAP согласно pro-forma (с учетом "Яндекс.Маркета", 100% которого было консолидировано только в июле прошлого года) в I квартале 2021 года выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 5% - до 10,4 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 14,3%. Скорректированная чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей, снизившись на 43% год к году. Остаток денежных средств на конец квартала составил 231 млрд рублей ($3,05 млрд). Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 20%, составив 36 млрд рублей. В I квартале доходы от этого сегмента составили 49% от всей выручки "Яндекса". Около 28% от всей выручки составили доходы от такси-сегмента. Его выручка в отчетном периоде выросла на 57%. На выручку от продажи товаров пришлось 15% консолидированной выручки. Показатель в I квартале вырос более чем в 9 раз. Комментарий главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексея Павлова: «Динамика показателя EBITDA «Яндекса» вновь сильно отстала от темпов роста его выручки. Данный факт в первую очередь обусловлен трехкратным ростом убытка по данному показателю в сегменте «Яндекс.Маркет». Плюс несколько снизилась маржинальность рекламного бизнеса. Так что отчетность вызывает двоякие ощущения. При этом "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 315-330 млрд рублей, тогда как ранее компания ожидала выручку на уровне 305-320 млрд рублей. Пересмотр динамики обусловлен повышением прогноза по росту выручки направления "Поиск и портал" со 14-16% до 17-19%». Акции «НОВАТЭК» просели почти на 1,2%. Чистая прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО в первом квартале 2021 года составила 65,152 млрд рублей после убытка в 30,7 млрд рублей, полученного годом ранее. Нормализованная чистая прибыль (без учета эффектов от выбытия долей в дочерних компаниях и СП, а также курсовых разниц), которая служит основой для расчета дивидендов, составила 75,773 млрд рублей по сравнению с 53,55 млрд рублей в I кв. 2020 года (+27% больше). Выручка компании выросла на 32,5% - до 244,583 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 69% - до 76,625 млрд рублей. Свободный денежный поток составил 31,826 млрд рублей после 17,882 млрд рублей годом ранее. Комментарий главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексея Павлова: «Рост финансовых результатов «НОВАТЭКа» был обусловлен в первую очередь восстановлением нефтяных котировок, с которыми коррелируют цены реализации жидких углеводородов. В результате в I квартале 2021 года по различным позициям средние цены реализации в рублях увеличились на 35-80% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие на данный сегмент в отчетном периоде пришлось более половины консолидированной выручки компании. Средняя цена реализации природного газа «НОВАТЭКа» в рублевом выражении также увеличилась на 8,3% г/г главным образом в результате роста цен на СПГ на международных рынках и роста регулируемых цен на внутреннем рынке Российской Федерации (на 3,0% с 1 августа 2020 г.)». Нефть и слабый доллар обеспечили рубль силой Укреплению рубля способствовала нефть, которая по ближнему контракту поднялась выше $67, а также ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. 1-ый зам. Председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сделала несколько важных заявлений. По её словам, на апрельском заседании регулятор даже не рассматривал вариант сохранения ставки, поскольку инфляция была ниже цели и необходимо было принимать меры для её замедления. Она также отметила, что к текущему моменту замедления не произошло, а показатель лишь вышел на плато. Также она указала на то, что потребительский спрос начинает носить спекулятивный характер, что создаёт вторичные инфляционные риски. Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов. Соответственно, ставка регулятора может быть вновь повышена с более широким шагом. Рынок ОФЗ пока заложил вероятное изменение ключевой ставки до 5,5%, но заявления Юдаевой могут скорректировать эти ожидания вверх. Собственно говоря, коррекция ожиданий уже началась и она повлияла на итоги аукционов ОФЗ. На первом аукционе Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил лишь 20,998 млрд рублей по номиналу при спросе 24,553 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,21% годовых. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением в марте 2031 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 9,711 млрд рублей по номиналу при спросе 51,168 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,12%. По результатам второго аукциона можно сказать, что спрос был достаточно высоким, но Минфин не согласился на дополнительную премию. Для такой несговорчивости пока есть все условия, поскольку бюджет достаточно пополняется за счёт налогов на экспорт. К вечеру четверга доллар слабел на 0,64% до 74,41, а евро на 0,42% до 90,19. ФРС настаивает на сохранении стимулов ФРС, как и ожидалось, сохранила ставку в диапазоне 0,00%-0,25%. Индикаторы занятости и деловой активности усилились, говорится в итоговом заявлении. Секторы, пострадавшие от пандемии, продолжают демонстрировать слабость, но ситуация улучшается. Инфляция выросла, но отражает переходный период. Риски для экономики всё ещё остаются. ФРС также сохранила программу покупки в месяц казначейских обязательств и ипотечных облигаций на уровне $80 млрд и $40 млрд соответственно. На фоне решения ФРС доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась до 1,65%. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл вновь заявил, что в ФРС даже не думают о том, чтобы думать о сворачивании стимулов. Он также сообщил, что на рынке труда появляется дефицит рабочих ресурсов. Тем не менее, ФРС продолжит придерживаться стратегии дешёвых денег. И, кстати, Пауэлл полагает, что Соединённым Штатам не стоит торопиться с цифровой валютой. Заявления председателя ФРС ничем неприятным рынок не удивили, а по сей причине доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,62%, а индексы начали ликвидировать свои потери, но завершить день в плюсе так и не удалось. Возможно, что в этом также виноват Джером Пауэлл, который отметил, что некоторые активы стоят довольно дорого и это может быть поводом для волатильности. Сначала о статистике. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло рекорда 90,59 млрд рублей. Это наглядно демонстрирует то, что усилия предыдущей администрации Дональда Трампа по выправлению торгового баланса имели под собой веские основания. Впрочем, для рынка статистика большой роли не играла, поскольку инвесторы были заняты ожиданиями заявлений ФРС и изучением корпоративной отчётности. Сильные результаты за I квартал уже не являются поводом для продолжения ралли. Инвесторы рассчитывают не только на отчётность лучше ожиданий, но и на то, что сюрприз должен быть «очень большим». Что уж говорить об акциях Boeing Co. (-2,89%). Компания сообщила об убытках шестой квартал подряд, а сами убытки были почти в полтора раза больше ожиданий рынка. Инвесторов нужно удивлять так, как это делает Alphabet, родительская компания Google. Выручка выросла на 34% в I квартале, а рост в сегменте YouTube составил 49%. Компания также объявила об обратном выкупе на $50 млрд. В итоге – акции подорожали на 2,97%. Microsoft (-2,83%) отчиталась о самом сильном росте выручки с 2018 года. Однако отчётность показала, что этот рост во многом обеспечен спросом на игры и игровые консоли в условиях пандемии, что может быть временным эффектом. Акции кофейной сети Starbucks подешевели на 3,2%. Выручка оказалась хуже ожиданий, но всё же отметим заявление менеджмента о том, что рост сравнимых продаж вернулся к темпам перед пандемией. Настоящие сюрпризы начались уже после завершения торгов. Apple (-0,6%) отчиталась о росте продаж в I квартале на 54%. Компания также объявила о программе обратного выкупа на $90 млрд. Facebook (+1,16%) отчиталась о росте выручки на 48%, хотя прирост пользовательской базы оказался хуже ожиданий. На первый взгляд может показаться, что основные события происходили в технологичных бумагах. Однако самый сильный рост показал сектор энергетики (+3,35%), а технологии стали аутсайдером дня (-0,96%). Лидерами Dow Jones стали бумаги Chevron Corp. (+2,45%), Visa Inc. (+1,54%) и American Express Co. (+1,45%). Самыми слабыми были Amgen Inc. (-7,22%), Boeing Co. (-2,89%) и Microsoft Corp. (-2,83%). Слабость бумаг Amgen объясняется тем, что биотехнологичная компания отчиталась хуже ожиданий, как по прибыли, так и по выручке. По итогам дня: DJIA - 33820,38 п. (-0,48%),

S&P 500 - 4183,18 п. (-0,08%),

NASDAQ - 14051,03 п. (-0,28%). Финансовый сектор Китая демонстрирует бурный рост Заявления председателя ФРС вполне благотворно сказались на динамике азиатских индексов. Доллар продолжил слабеть. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,61%. Отчётность Apple предполагает повышенное внимание к производителям комплектующих. Однако бумаги LG Display теряли более 3%. Можно вспомнить недавнее заявление Apple об инвестициях в размере $430 млрд на развитие производств на территории США. Рост китайских индексов был небольшим. В своём выступлении перед Конгрессом президент Джо Байден заявил, что США приветствуют конкуренцию с Китаем, но будут защищать свои интересы по всем направлениям. Тем не менее, финансовый сектор лидировал на фоне сильной отчётности компаний. Крупнейший китайский брокер CITIC Securities Co. сообщил о росте прибыли в I квартале на 26,7%. Южнокорейский рынок повышался более активно. Если в акциях LG Display преобладали распродажи, то бумаги производителя аккумуляторов LG Chem дорожали почти на 7% на фоне роста операционной прибыли в шесть раз. Samsung отчитался о росте прибыли на 46% в I квартале, но компания предупредила о возможном снижении продаж мобильных устройств в II квартале. Индийский рынок растёт четвертую сессию подряд. Акции Reliance Industries заметно дорожали на новостях о том, что Saudi Aramco хочет купить долю в нефтеперерабатывающем бизнесе индийского промышленного гиганта. В Японии торги не проводились из-за выходного дня. К 8:40 мск: Hang Seng - 29237,99 п. (+0,57%),

S&P/ASX 200 - 7082,30 п. (+0,25%),

Shanghai Composite - 3467,49 (+0,30%),

KOSPI - 3184,55 п. (+0,10%). Citigroup также ждёт дорогую нефть Нефть продолжила дорожать. Накануне Goldman Sachs опубликовал аналитический отчёт, согласно которому рынок сырья ждёт бурный рост в ближайшие шесть месяцев. Нефти Brent аналитики Goldman Sachs обещали $80 за баррель, а меди $11 тыс. за тонну. Однако для роста нефти есть и другие основания. Добыча в США упала за прошлую неделю на 100 тыс. бар. до 10,9 млн бар. в сутки. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 23 апреля коммерческие запасы нефти выросли на 0,1 млн бар. до 4493,1 млн бар., что является средним показателем за пять лет. Запасы бензина увеличились на 0,1 млн бар., а дистиллятов упали на 3,3 млн бар. Средние показатели спроса за четыре недели составили: 19,7 млн бар. общих поставок, или +35,5% за год; 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +67,5% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +24,3% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 89,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад. В Citigroup добавляют оптимизма. Аналитики банка полагают, что рынок сырой нефти уже сбалансировался, но требуется какое-то время для сокращения запасов нефтепродуктов. В летний период они ожидают рост спроса на нефть до 101,1 млн бар. в сутки на фоне выхода американской и европейской экономик из ограничений пандемии. К 9:00 мск: Brent - $67,17 (+0,58%),

WTI - $64,23 (+0,58%),

Золото - $1783,3 (+0,53%),

Медь - $10037,68 (+1,22%),

Никель - $17495 (+0,38%).

