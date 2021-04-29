Комментарии

ПСБ: Аукционы Минфина РФ прошли без большого спроса

Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник доходность ОФЗ срочностью 10 – 15 лет выросла на 4 – 6 б.п., ближний и средний участок кривой доходности гособлигаций торговались без изменений. Давление на длинные ОФЗ оказали аукционы Минфина, которые прошли без крупных заявок госбанков. Минфин РФ вчера на аукционах продал ОФЗ на 30,7 млрд руб. Совокупный спрос на двух аукционах составил 75,8 млрд руб., что является минимумом за последние 3 месяца. Объем размещения 14-летних ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 г. составил 21 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 7,23% годовых (премия к закрытию вторника - 7 б.п.). На втором аукционе по размещению 10-летних ОФЗ спрос был 51,2 млрд руб., но ведомство ограничило размере премии в 4 б.п. и удовлетворило заявки лишь на 9,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения ОФЗ 26235 - 7,12% годовых.

Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ на достигнутых уровнях. Прошедшее вчера заседание ФРС оказало нейтральное влияние на глобальный рынок облигаций. UST-10 сегодня с утра торгуются на уровне 1,63% годовых, что близко к среднему за апрель. Из позитивных факторов для рынка ОФЗ отметим рост Brent до 67,5 долл за баррель. Негативом выступает высокая недельная инфляция в РФ, что может потребовать повышения ключевой ставки на 25 – 50 б.п. в июне.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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