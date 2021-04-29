ИАЦ «Альпари»: Рынок должен переварить весь объем персидской нефти

Джо Байден готов предложить Ирану широкую сделку, в рамках которой со страны будут полностью сняты некоторые из наиболее жестких санкций, введенные Дональдом Трампом. По данным Минэнерго США, Иран владеет 13% мировых запасов нефти.

Вашингтон готов отменить санкции, не связанные с иранской ядерной программой, которые предыдущая администрация ввела в связи с так называемым терроризмом, разработкой ракет и нарушениями прав человека. Ирану могут вернуть доступ к мировой финансовой системе и возможность проводить долларовые транзакции. Самое главное, рассматривается отмена санкций против нефтяного сектора, центрального банка, промышленных и строительных компаний, а также финансового сектора.

Конечно, данная информация полностью соответствует рыночным ожиданиям. Однако, здесь присутствует и обновленная геополитика – не допустить быстро формирующегося альянса Москвы, Анкары и Тегерана. То есть для Турции и России у США кнут, для Ирана пряник. Основной вопрос – это, конечно, персидская нефть, судьба которой остается неясной судьба иранской нефти и то, в каком объеме и как скоро она может вернуться на рынок, поскольку нефтяные санкции были привязаны к иранской ядерной программе.

В 2019 году США восстановили нефтяное эмбарго против Тегерана, обрушив добычу практически вдвое, с 3,8 до 2 млн баррелей в день, а официальный экспорт – почти до нуля. Если в 2018 году Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей, то в прошлом году – лишь 100-200 тыс. баррелей. На восстановление производства нужно время. Однако персидская нефть готова мгновенно оказаться на рынках – в танкерах, дрейфующих у побережья, Иран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа.

Конечно, появление иранской нефти станет негативом для рынка черного золота. Считается, что Иран сможет экспортировать до 2,3 млн. баррелей в день. Однако обвала цен на нефть и девальвации рубля мы не ожидаем. Рынок должен переварить весь объем персидской нефти. Что касается геополитики, то снятие или смягчение санкций с Ирана станет очень неприятным сюрпризом для Израиля. У США нет союзников, а только вассалы.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»