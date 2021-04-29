ПСБ: Финансовые результаты Газпрома по итогам 2020 г.

Газпром отчитался за прошлый год – результаты ожидаемо невпечатляющие, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. Тем не менее, мы не ждем сильного влияния на бумаги: во-первых, интереснее будет день инвестора, который пройдет сегодня-завтра, во-вторых, учитывая недавнюю рекомендацию по дивидендам, текущая отчетность не так релевантна, поэтому рынок будет ждать цифр уже за 1 кв. 2021 г. Отчет по МСФО ожидается в конце мая. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома - под дивиденды, а также с точки зрения крепких финрезультатов в этом году на фоне хорошей ценовой конъюнктуры. Достройка Северного потока-2 также является одним из ключевых триггеров для роста стоимости бумаг Газпрома.

Газпром представил отчетность за 4 кв. и 2020 г. в целом. Результаты за год оказались ожидаемо невпечатляющими из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. Тем не менее, в 4 кв. ситуация улучшилась, что позволило Газпрому показать сильные результаты в 4 кв. по чистой прибыли и EBITDA – выше ожиданий.

Выручка за год просела на 17%, до 6,3 трлн руб. на фоне падения средних цен реализации газа (кроме цен для внутреннего рынка) на 32% в Европе и на 13% в странах БСС. Объемы продаж также сократились на всех направлениях, сильнее всего – в странах БСС – на 19%.

EBITDA Газпрома снизилась на 21% - до 1,46 трлн руб. вслед за падением выручки, рентабельность по EBITDA опустилась незначительно – до 23%.

Чистая прибыль упала на 89% - до 135 млрд руб. В основном это было вызвано снижением операционной прибыли в 1,8 раз и ростом убытка по курсовым разницам до 1,3 трлн руб. с 278 млрд руб. годом ранее.

Свободный денежный поток снова оказался отрицательным, что было обусловлено сокращением краткосрочных депозитов. Капитальные затраты (без учета приобретения дочерних обществ) за год снизились на 18% - до 1,49 трлн руб. Основная статья сокращения пришлась на транспортировку газа (-46%).

Долговая нагрузка Газпрома (чистый долг/EBITDA) на конец 2020 г. выросла до 2,6х за счет роста долгосрочных кредитов.

Мы оцениваем результаты Газпрома за 2020 г. нейтрально, отмечая, что более релевантными будут результаты 1 кв. 2021 г., которые ожидаются в конце мая. По дивидендам за 2020 г. также уже была ранее озвучена рекомендация, поэтому влияние отчетности на акции Газпрома считаем минимальной. Интересным будет день инвестора, который состоится сегодня-завтра, и где мы ожидаем озвучивание планов Газпрома по капзатратам, видению ситуации на рынке газа и, возможно, комментариев относительно Северного потока-2.

Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома - под хорошие дивиденды (12,55 руб./акцию), а также с точки зрения крепких финрезультатов в этом году на фоне удачной ценовой конъюнктуры на рынке газа. Целевой уровень – 281 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»