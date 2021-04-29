Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 апреля: 4 250,4399 руб/1 г золота и 62,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 29 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 250,4399 руб.

1 грамм серебра - 62,3300 руб.

1 грамм платины - 2 953,8501 руб.

1 грамм палладия - 7 056,9702 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,4399 р. (0,97%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (1,61%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8900 р. (1,23%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,7400 р. (0,60%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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