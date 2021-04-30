ПСБ: Магнит объявил неаудированные финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Магнит опубликовал неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 5,8%, EBITDA на 21,7%, а рентабельность составила 7% против 6% годом ранее. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза г/г, до 10,8 млрд рублей. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания рыночной доли и высоких дивидендных выплат: целевой ориентир – 6000 руб./акцию, потенциал роста 16% от текущей цены.

Крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России Магнит опубликовал операционные и неаудированные финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г. Результаты ритейлера в целом совпали с консенсус-прогнозом, оказавшись чуть выше по чистой прибыли (9,8 млрд рублей), EBITDA (27,7 млрд рублей) и рентабельности (6,9%), но чуть ниже по выручке (400,8 млрд рублей).

Выручка увеличилась на 5,8%, до 397,9 млрд рублей. Рост, несмотря на высокую сравнительную базу 1 кв. 2020 г., обусловлен снижением потерь и положительным влиянием структуры форматов (доля высокомаржинального формата дрогери увеличилась, а доля низкомаржинального оптового сегмента сократилась). Выручка супермаркетов и суперсторов снизилась на 1,7%, до 50,115 млрд рублей, а дрогери увеличилась на 11,5%, до 35,011 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 4,1% на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%. Как и в предыдущих кварталах, средний чек был основным драйвером роста LfL-продаж, что отражает продолжающуюся тенденцию снижения частоты посещений.

EBITDA ритейлера выросла на 21,7%, до 28 млрд рублей, а рентабельность этого показателя составила 7% против 6% годом ранее. Также Магнит в 1 кв. 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО 17 в 2,6 раза г/г, до 10,8 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла с 1,1% до 2,7% г/г. В целом рост рентабельности был обусловлен жестким контролем затрат.

Капитальные затраты Магнита в 1 кв. выросли на 15,9%, до 8,3 млрд рублей. Рост CAPEX был обусловлен ускорением программы экспансии. Ожидается, что капитальные затраты будут увеличиваться и в последующие кварталы в соответствии с планами по открытию магазинов и процессом редизайна.

Общий долг Магнита практически не изменился г/г, составив 168,2 млрд рублей на конец марта 2021 г. (в марте 2020 г. - 218,9 млрд рублей). Чистый долг вырос по сравнению с показателем на конец года (связано с выплатой дивидендов по итогам девяти месяцев прошлого года), но сократился на 16% г/г. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец марта составило 1,4х, что ниже значения 2,2х на конец марта 2020 года.

Также Магнит подтвердил прогноз по количеству открытий магазинов, программе реноваций и объему капитальных затрат на 2021 год. В этом году компания планирует открыть около 2 тыс. магазинов разных форматов и обновить около 700 магазинов.

За 1 кв. 2021 года компания уже открыла 407 новых магазинов (с учетом закрытий - 336) по сравнению с 321 новым магазином в 1 кв. 2020 года, из которых 241 магазин "у дома", 165 магазинов дрогери и один супермаркет. Мы считаем открытие небольших магазинов положительной тенденцией, которая позволит нарастить рыночную долю в перспективе 1-2 лет.

Безусловно, эффект высокой базы 1 кв. 2020 года оказал значительное влияние на динамику показателей, т.к. март прошлого года был самым сильным месяцем c двузначным ростом LfL-продаж. Но несмотря на это, Магнит сумел показать рост по основным финансовым показателям и даже немного превысить консенсус-прогнозы. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания рыночной доли и высоких дивидендных выплат (мы ожидаем 430-460 руб. на акцию в 2021 г.). Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы компании, хотя и несколько скорректировали ценовой ориентир на ближайший год: подобного ажиотажного спроса, как в прошлом году, не прогнозируем, скорее ждем некоторого снижения покупательской активности. Наш целевой ориентир – 6000 руб./акцию, потенциал роста 16% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»