«Фридом Финанс»: Четыре столпа растущего рынка

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Котировки продолжают повышаться, вопреки мнению о том, что все позитивные новости уже были отыграны, доходы и темпы экономического роста вот-вот достигнут пика, а инфляция станет куда большей проблемой, чем считает ФРС.

Однако пока рыночная конъюнктура благоприятна, и это определяется четырьмя причинами:

Процентные ставки долгосрочных облигаций, несмотря на сильное движение вверх в этом году, все еще относительно низки. Кроме того, сейчас наступил период стабилизации доходностей, что обеспечит широкому рынку, особенно технологическому сектору, возможность для роста. При этом риски распродаж трежерис США на фоне окончания действия изменений в коэффициенте дополнительного кредитного плеча (SLR) не реализовались: банки по-прежнему держат большое количество облигаций и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшие полгода.

Фондовый рынок все еще верит ФРС, которая постоянно напоминает о том, что в ближайшее время не будет снижать объемы закупок активов или повышать ключевую ставку. Вместе с тем представители ФРС уже отмечают улучшение макропоказателей, что в дальнейшем приведет к сокращению монетарных стимулов. Регулятор демонстрирует приверженность максимальной прозрачности принимаемых решений и рассчитывает, что реакция рынка на ужесточение денежно-кредитной политики будет умеренной.

Более 40% компаний из индекса S&P 500 опубликовали отчеты за первый квартал, и уже ясно, что эмитенты превышают самые смелые ожидания в отношении прибыли. Это привело к улучшению прогнозов и смягчило опасения относительно текущей рыночной оценки акций. Позитивную динамику продемонстрировал не только технологический сектор — традиционный лидер роста, но и другие отрасли экономики. Хуже прочих отчитывается индустриальный сектор, однако демократы планируют инвестировать в него миллиарды долларов ежегодно.

За последний год на рынок вышло много инвесторов, которые на фоне высоких темпов роста цен не хотят покупать активы на рынке казначейских бумаг или хранить средства на депозитах. Зато этот капитал может быть инвестирован в рынок акций, который показывает прекрасные результаты во время инфляции. Если она не будет расти угрожающими темпами, стимулирующие монетарные меры будут применяться дольше, чем ожидается в настоящее время. А это также вызовет повышение котировок акций.