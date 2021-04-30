«Фридом Финанс»: Инвесторы играют на повышение

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Российский рынок вернулся в восходящий тренд и даже обогнал по темпам роста ведущие биржи США. Причем на этот раз вверх котировки вытянули не иностранные, а локальные инвесторы. Поводом для покупок стали успешные отчеты металлургических компаний и ВТБ, а также укрепление рубля. В то же время рынок облигаций слабо отреагировал на динамику национальной валюты.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два шага, до 5% годовых. Это решение не стало для части игроков полной неожиданностью. Инфляция держится вблизи 5,8%, и говорить о достижении ею пика пока не приходится. В такой ситуации долго держать ключевую ставку вблизи исторических минимумов нецелесообразно, поэтому реакция рынка на ее повышение была позитивной. Выгоду от этого решения регулятора получат в основном банки. В настоящее время ключевая ставка находится в диапазоне, соответствующем нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ, который не исключает ее дальнейшего ужесточения.

АФК Система вывела на IPO свою лесопромышленную «дочку» Segezha group. Компания оценена примерно в 120 млрд руб. После размещения Segezha стала единственным публичным эмитентом в своем секторе. Вместе с тем интерес физических лиц к этому IPO был относительно невысок, поскольку у компании нет шансов в ближайшее время занять место хотя бы во втором эшелоне. Доходность двухлетних облигаций Segezha на сегодня колеблется у 7,1%, а инвесторы хотели бы, чтобы ее акции приносили больший доход с учетом дивиденда.

Вероятность коррекции уменьшилась, но отечественный рынок сохраняет зависимость от внешнего фона. Возможное снижение котировок на биржах США или АТР вызовет аналогичную динамику на других фондовых площадках, в том числе на российских. Позитивный сценарий предусматривает рост индекса Мосбиржи в диапазон 3650-3700 пунктов. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в коридоре 73-76.