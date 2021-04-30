ПСБ: Детский мир объявил финансовые результаты за 1 кв. 2021 г.

Детский мир опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г. Выручка увеличилась на 15%, до 35,7 млрд рублей, EBITDA на 37,3%, а рентабельность составила 8,7% против 7,3% годом ранее. Детский мир получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с убытком в прошлом году. Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались ожидаемо сильными. Наш целевой ориентир – 162 руб./акцию, потенциал роста 7% от текущей цены.

Крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, Детский мир, опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2021 г.

Выручка ритейлера в 1 кв. выросла на 15%, до 35,7 млрд рублей. На динамику показателя повлияли увеличение доли высокомаржинальных товаров и собственных торговых марок, а также объема маркетинговых бонусов из-за переноса части промо-активностей с декабря. Объем онлайн-продаж вырос в 1,8 раз, достигнув доли 28,6% от выручки. Общий объём оборота товаров (GMV) вырос на 15,6%, до 39,6 млрд рублей. Стратегия развития Детского мира, утвержденная летом прошлого года, предусматривает удвоение GMV за четыре года.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 37,3%, до 3,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,7% по сравнению с 7,3% годом ранее. Увеличению EBITDA способствовал высокий темп роста выручки и снижение операционных затрат.

В 1 кв. 2021 года Детский мир получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО по сравнению с чистым убытком в размере 255 млн рублей годом ранее.

Свободный денежный поток снизился почти в 2 раза до 0,4 млрд рублей за счет роста CAPEX. Увеличение кап.вложений связано со строительством третьего федерального распределительного центра на Урале.

Чистый долг компании незначительно сократился с 24,3 до 24 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х по сравнению с 1,6х на конец марта прошлого года.

Также Детский мир подтвердил планы по открытию не менее 70 новых магазинов на 2021 год. Сеть партнерских пунктов выдачи заказов планируется увеличить до 20 тыс. Во 2 кв. ритейлер планирует открыть первый магазин в новом цифровом формате, для клиентов, решивших забрать свой онлайн-заказ в магазине сети. По результатам пилота компания составит среднесрочный план модернизации остальных магазинов.

Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались ожидаемо сильными. Цифровые продажи Детского мира в 1 кв. продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года. Ранее компания уже публиковала отчетность по российским стандартам, на основе которых акции поднялись. Наш целевой ориентир – 162 руб./акцию, потенциал роста 7% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»