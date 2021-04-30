ИАЦ «Альпари»: Активный рост на российском фондовом рынке утратил импульс к вечеру

Индекс МосБиржи консолидируется около 3572 пунктов и может уйти в рамки 3550-3600 пунктов перед майскими каникулами. Индекс РТС торгуется около 1509 пунктов, краткосрочный диапазон колебаний у валютного индикатора заключен в границы 1480-1525 пунктов.

Драйвером роста для акций «Яндекса» стала информация о покупке компанией банка «Акрополь» для развития направления финтеха и запуска новых продуктов. Сумма сделки составляет 1,1 млрд руб., компания получит лицензии и банковскую в том числе. Фактически для «Яндекса» такое решение — гармоничное следствие запуска платежных систем, поскольку сейчас ничто не ограничивает компанию в развитии собственных финансовых технологий. Бумаги «Яндекса» выросли к трехнедельному пику 4945 руб. и могут штурмовать 5000 руб. легко и без принуждения.

Акции «Магнита» сначала выросли на отчетности компании, которая оказалась несколько лучше ожиданий, а затем ушли в минус. «Магнит» отчитался о росте выручки в первом квартале 2021 года на 5,8%, что неплохо, чистая прибыль выросла на 158,8% г/г, а EBIDTA увеличилась на 21,7% г/г. Данные неаудированные, но вряд ли в них что-то изменится принципиальным образом. Продажи в сети растут, несмотря на умеренную платежеспособность россиян и высокую сопоставимую базу. Бумаги компании упали к 5098 руб., но около 5080 руб. продажи могут остановиться. Не исключено, что инвесторы выходят из позиций в преддверие длинных выходных.

В минусе балансируют акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» на фоне снижения цены на драгметалл.

Доллар США к вечеру вышел в плюс, хотя всю сессию провел под давлением. Торги идут по 74,53 руб., волна укрепления рубля представляется избыточной и чрезмерно оптимистичной. Американская валюта может торговаться в диапазоне 74,20-76,00 руб. в ближайшее время, не исключен рост волатильности. Евро стоит 90,33 руб. и оставляет актуальными границы колебаний 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»