«Фридом Финанс»: В лидерах роста — Яндекс

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки по всем мире сегодня отыгрывают две большие новости: решение ФРС удерживать ставку в диапазоне 0-0,25% и представление президентом Джо Байденом расширенного инфраструктурного пакета помощи для экономики на $4 трлн. Большинство индексов в плюсе: в США торги открылись ростом в пределах 0,5%, Европа просела к вечеру на укреплении евро к доллару, теряя до 1%, в Азии сессия завершилась подъемом до 1%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прибавил почти 1%.

Нефть быстро дорожает благодаря ослабшему в моменте доллару. Баррель марки Brent на максимумах с середины марта: сегодня котировки поднимались выше $68,4 и к вечеру сырье продолжает торговаться заметно выше $67,5, что опять же близко к локальным пикам. В пользу роста цен играет выход порции статистики по динамике ВВП США: за квартал американская экономика прибавила 6,4% в годовом выражении против ожидаемых 6,1%. В начале следующей недели нефть способна повторить подход к $70 за баррель.

Индекс РТС сегодня демонстрирует повышенную волатильность, однако к вечеру держится вблизи уровней закрытия прошлой сессии. Днем рынок заметно рос: индикатор пробился выше 1530 пунктов впервые с середины марта, но к концу дня потерял 20 пунктов и продолжает приближаться к уровню 1500. На рынок давят российские внутриполитические новости, которые могут актуализировать санкционную повестку. В пятницу ожидается отскок вверх с колебаниями в диапазоне 1500–1540.

Индекс Мосбиржи демонстрирует сегодня схожую динамику: сильный рост днем на сообщениях из США и последующий откат вниз из-за внутриполитических факторов. Под вечер индикатор прижимается к уровню 3570 и может дотянуться до 3550. В пятницу возможен довольно сильный рост в связи с валютной переоценкой российских акций: перед длинными выходными инвесторы будут выходить из рубля и заходить в доллары, что будет косвенно влиять на рублевые котировки компаний.

В лидерах роста сегодня Яндекс (+3%). Инвесторы продолжают отыгрывать позитивную отчетность вкупе с рядом корпоративных новостей, включая приобретение компанией небольшого банка. Сегодня акции Яндекса на торгах заходили выше отметки 5000 руб. Бумаги растут четыре сессии подряд, и небольшая коррекция в них назревает. В пятницу можем наблюдать отход вниз к уровню 4900 руб. за акцию.

Рубль незначительно слабеет после шести подряд сессий на укрепление. Доллар днем опускался ниже 74,2, после чего набрал 40 копеек, поднявшись выше уровней закрытия четверга. В пятницу наиболее вероятный сценарий – продолжение роста основных валютных пар. В пользу этого будут играть и фактор выходного дня, и тревожный политически фон. На конец недели пара USD/RUB зафиксируется возле 75. Евро смотрится еще более уверенно, что связано с его укреплением на межбанковском рынке против доллара. В моменте пара EUR/RUB сегодня ушла ниже 90, но позднее также отыграла 40 копеек. Отметка 91 вполне достижима в пятницу.