«Фридом Финанс»: 28 апреля американские фондовые площадки закрылись в красной зоне

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

S&P 500 снизился на символические 0,08%, до 4183 пунктов, Dow Jones упал на 0,48%, Nasdaq просел на 0,28%. Динамика по секторам оказалась скромной, при этом отдельные отрасли продемонстрировали рост. Так, сектор энергетики торговался лучше рынка, прибавив 3,35% на фоне повышения цен на нефть. Также прирост показали телекомы (+1,21%), что в значительной степени было связано с ралли GOOGL после выхода отчетности. Сильнее всех просел сектор ИТ (-0,96%). Слабая динамика широкого рынка связана с сохранением текущей политики ФРС. Регулятор сохраняет прозрачность принимаемых решений.

Shopify (SHOP: +11,4%) представила квартальные результаты, побив консенсус-прогнозы. Гайданс на 2021 год остался прежним, компания подчеркнула, что ожидает сильного роста в этом году, однако ниже уровня 2020-го.

Pinterest (PINS: -14,5%) превысила ожидания по обороту и прибыли за счет роста выручки в расчете на пользователя и доходов от рекламы. Менеджмент отметил снижение активности подписчиков в связи с ослаблением ограничений, связанных с COVID-19.

Enphase Energy (ENPH: -14,1%) представила сильные результаты, но слабый гайданс. Высокий спрос встретится с низким предложением на фоне нехватки чипов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, однако более склонны к позитиву. Азия торгуется в зеленой зоне, Европа движется разнонаправленно, фьючерсы S&P 500 растут после просадки накануне.

В фокусе внимания по-прежнему квартальные результаты. Около 40% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались, большинство — на рекордных уровнях выше ожиданий. Главными темами для обсуждения остается рост в сегментах облачных решений, онлайн-рекламы, а также глобальный дефицит чипов, увеличение издержек и цен на продукцию, налоговая реформа и ее влияние, а также открытие экономик.

Вчерашнее заседание FOMC не принесло неожиданностей: речи о сворачивании стимулов не идет. Кроме того, улучшен прогноз по восстановлению, подкрепленный хорошими макроэкономическими данными. Джером Пауэлл заявил, что временный рост инфляции не приведет к повышению ставок. При этом многие аналитики считают, что позиция регулятора может ужесточиться уже в июле. В целом, регулятор стремится сохранять прозрачность принимаемых решений.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. Китайский CSI 300 вырос на 0,88%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,80%, японский Nikkei 225 неизменен. EuroStoxx 50 растет на 0,14%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис поднимается до 1,65%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $67 за баррель. Золото идет вверх – до $1781 за унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по квартальной динамике ВВП США. По ожиданиям, рост составит 6,1% кв/кв против 4,3% за предыдущий период. Такие сильные прогнозы обусловлены значительным увеличением потребления и покупок, что, в свою очередь, связано с денежными чеками для физических лиц в рамках программы стимулирования и ослаблением карантинных мер. Вероятно, во втором квартале тренд будет поддержан растущим спросом на услуги на фоне восстановления экономики.

Сегодня за 1-й квартал отчитался крупнейший онлайн-ретейлер Amazon. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, выручка компании увеличится на 38,5%, до $104,5 млрд, EPS GAAP — на 88%, до $9,5. Мы ожидаем сильной динамики продаж по всем сегментам бизнеса, кроме стационарных магазинов. Наш базовый сценарий предполагает сохранение повышенных темпов роста онлайн-выручки, которая вернется к средним значениям последних нескольких лет уже к 4-му кварталу 2021 года. Сегменты подписки, облачных сервисов и рекламы также, вероятно, продемонстрируют сильную динамику. В центре внимания будет операционная прибыль компании и ее прогнозы по операционной марже до конца года. Мы полагаем, что недостаточная прозрачность оценок менеджмента относительно маржинальности оказывала давление на котировки в течение квартала. Годовой прогноз может частично рассеять сомнения инвесторов.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 80 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы позитивно воспринимают открытие экономик и сильные макроэкономические показатели, однако рост заболеваемости за пределами США по-прежнему вызывает беспокойство.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Покупатели пытаются преодолеть уровень 4200 пунктов. Если этого не произойдет в ближайшее время, бенчмарк может надолго задержаться в боковике. Индикаторы дают смешанную картину в краткосрочной перспективе, так как MACD находится на отрицательной территории.