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Сбер Управление Активами второй год подряд обеспечивает наивысшую доходность пенсионных накоплений

По итогам первого квартала 2021 года доходность портфеля средств пенсионных накоплений под управлением АО «Сбер Управление Активами» составила 7,37% годовых, что, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), стало лучшим результатом среди частных управляющих компаний, а также позволило вдвое превзойти результаты государственной управляющей компании (3,03% и 3,09%[1]). При этом доходность портфеля за 12 месяцев[2] составила 12,97%, а за три года[3] — 8,84% годовых.

Помимо этого, за 2020 год доходность управления средствами пенсионных накоплений составила 10,36% годовых, что также стало лучшим результатом
на рынке.

Евгений Зайцев, генеральный директор АО «Сбер Управление Активами»:

– Второй года подряд, управляя самым крупным среди частных управляющих компаний портфелем, нам удаётся удерживать лидерство по доходности пенсионных накоплений граждан. Ситуацию на фондовых рынках в прошлом году и в первом квартале этого нельзя назвать однозначной, что накладывает повышенные требования к квалификации и опыту команды управляющих, которой необходимо показывать результат в сложной системе координат с колебаниями рынка, ожиданиями клиентов по доходности и их высокими требованиями к риск-менеджменту. Результат, который показывает наша команда, доказывает, что выбранная нами стратегия позволяет достигать максимального эффекта в управлении средствами институциональных инвесторов на долгосрочном горизонте с учётом конъюнктуры рынка и индивидуальных особенностей клиента.

Сбер Управление Активами — крупнейшая (1,4 трлн рублей активов под управлением[4]), одна из старейших и наиболее успешных в России управляющих компаний. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от «Эксперт РА» (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов (НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды). Сбер Управление Активами управляет средствами 28 институциональных клиентов, среди которых — Пенсионный фонд России, НПФ «Открытие», НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ «Ренессанс пенсии», Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.

[1]Доходность по Инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг и Расширенному инвестиционному портфелю соответственно.

[2]…с 01.04.2020 по 31.03.2021.

[3]…с 01.01.2017 по 31.12.2020.

[4]Указан объём активов под управлением компаний бизнеса Сбер Управление Активами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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