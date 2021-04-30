«Открытие»: Российский инвестор проявляет осторожность перед длинными выходными

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российский инвестор проявляет осторожность перед длинными выходными

К 15:55 мск индекс МосБиржи повышался на 0,34% до 3590,23 п., а РТС рос на 0,9% до 1522,67 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в плюсе. Индекс МосБиржи поднимался в моменте до 3616,95 пунктов, но удержаться на этом уровне не удалось. Из позитива отметим продолжающийся рост цены на Brent. Ближний контракт поднялся выше $68 за баррель. Однако уже к середине дня ситуация на глобальном рынке начала портиться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,65%. Доходности в Европе также начали расти. Впрочем, пока этого недостаточно, чтобы испортить настроение местным инвесторам, которые вновь получили поток корпоративной отчётности. Сектор химии и нефтехимии оказался самым слабым, теряя более 1,0%, а вот транспортный торговался в плюсе на 0,15%. Потери в секторе нефти и газа составляли 0,4%. Вновь отраслевой индекс испытывал давление со стороны акций «Татнефти», которые продолжили снижение на фоне разочарования по размеру дивидендов за 2020 год. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 47 млрд рублей к середине дня. Неуверенность покупателей во многом можно объяснить ожиданиями длинных выходных и полурабочих дней, когда объёмы могут заметно снизиться, а реакция на негативные новости может быть усиленной.

Корпоративные события

Акции «Детского мира» теряли более 2% к середине дня. Однако вряд ли это реакция на достаточно сильный отчёт. Скорее всего, по факту новости некоторые инвесторы фиксируют прибыль. «Детский мир» в I квартале 2021 года получил 1,313 млрд рублей чистой прибыли по МСФО по сравнению с чистым убытком в размере 255 млн рублей в I квартале 2020 года (здесь и далее МСФО 17). EBITDA ритейлера увеличилась на 47,2% г/г, до 2,83 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 37,3% г/г, до 3,103 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,7% по сравнению с 7,3% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль "Детского мира" в I квартале составила 1,532 млрд рублей (15 млн рублей в январе-марте 2020 года). Выручка ритейлера в I квартале выросла на 15% г/г, до 35,672 млрд рублей. Онлайн-выручка "Детского мира" в России выросла в 1,8 раза, до 10,9 млрд рублей с НДС, и достигла 28,6% от общего объема продаж. Чистый долг "Детского мира" сократился на 0,9% г/г, до 24,042 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,4х по сравнению с 1,7х на конец марта прошлого года.

Комментарий главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексея Павлова: «Детский мир» представил сильные финансовые результаты. Особенно порадовал резкий рост рентабельности по EBITDA. Сам ритейлер объясняет это ростом доли высокомаржинальных товаров в структуре продаж и снижением операционных затрат. Одновременно "Детский мир" подтвердил планы по открытию в 2021 году не менее 70 новых одноименных магазинов сети, а также не менее 100 торговых точек сети "ПВЗ Детмир" и 70 сети "Зоозавр". Сеть партнерских пунктов выдачи заказов планируется увеличить до 20 тыс. (ранее ритейлер прогнозировал, что количество партнерских ПВЗ вырастет до 12 тыс. в 2021 году с 5,7 тыс. в 2020 году).

Бумаги Mail.ru Group дорожали более чем на 1%. Выручка Mail.ru Group по итогам I квартала 2021 года составила 28,29 млрд рублей (здесь и далее все цифры представляют управленческую отчетность), что на 27,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 8,1% год к году - до 6,07 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 21,5%. Выручка от рекламы в I квартале 2021 года увеличилась на 22% г/г год к году и составила 10 471 млн руб. Выручка MMO-игр в первом квартале 2021 года выросла на 34,3% год к году и составила 9 424 млн руб. Подразделение в отчетном периоде также смогло повысить маржинальность на фоне традиционно активных инвестиций: рентабельность по EBITDA составила 13,2% против 7,1% за первый квартал 2020 года. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов (Community IVAS) в I квартале 2021 года снизилась на 3,6% год к году и составила 4 477 млн руб. Прочая выручка в первом I 2021 года выросла на 99,8%г/г и составила 3 918 млн руб.

Комментарий главного аналитика «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексея Павлова: Падение выручки от пользовательских платежей внутри социальных сервисов было связано с временной утратой льгот по НДС в ходе перерегистрации, которая была необходима в связи с анонсированными изменениями в налогообложении в ИТ-отрасли (процесс был успешно завершен в конце марта). Без учета этого эффекта рост в данном сегменте составил бы 8% в годовом сопоставлении, а выручка всей Mail.ru Group за квартал выросла бы на 30% — до 28,9 млрд руб. По прогнозу компании, показатели здесь нормализуются уже во II квартале с ростом выручки от IVAS на 4–6% в 2021 году. Mail.ru Group также отмечает, что без учета эффекта от временной потери льгот по НДС рост EBITDA в I квартале год к году составил бы 13% — до 6,3 млрд руб. С точки зрения прочей выручки наибольший вклад в положительный результат внесли образовательные технологии (Skillbox и GeekBrains). В I квартале их выручка увеличилась в 2,9 раза в годовом сопоставлении — до 2,2 млрд руб. Компания ожидает, что по итогам 2021 года выручка сегмента составит до 9 млрд руб., а показатель рентабельности по EBITDA будет положительным (в I квартале был на уровне 0,1%). Также Mail.ru Group подтвердила собственный прогноз на 2021 год. Компания ожидает выручку в размере 127-130 млрд рублей и улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении (в 2020 году показатель равнялся 25,1%).

Лидерами торгов были бумаги «Яндекс». Компания заключила соглашение о покупке банка «Акрополь», в рамках которого получит активы банка и лицензии банка, включая универсальную. Это предполагает развитие финансовых сервисов, которые ранее «Яндекс» хотел реализовывать через поглощение TCS Group. Сумма сделки составляет всего 1,1 млрд рублей, что на порядки ниже стоимости TCS Group. Акции Сбербанка незначительно снижались, хотя отчёт за I квартал по МСФО оказался весьма сильным. Прибыль в I квартале выросла на 152,7% относительно аналогичного периода год назад до 304,5 млрд рублей, или 14,19 рублей на обыкновенную акцию. Количество активных клиентов (физических лиц) превысило 100 млн человек. Количество активных пользователей мобильного приложения выросло до 67,2 млн человек. Рост кредитного портфеля составил 2% за квартал. Акции «Магнит» снижались на 1,4%. Прибыль розничной сети выросла в I квартале на 158,8% до 10,9 млрд рублей. Общая выручка увеличилась на 5,8% Г/Г до 397,9 млрд рублей. Сопоставимые продажи увеличились на 4,1% на фоне роста среднего чека на 14,9% и снижения трафика на 9,4%. Чистое открытие магазинов составило 336 единиц. И, наконец, акции «Газпрома» теряли в середине дня около 0,35%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась в 2020 году на 88,7% до 135,34 млрд. Чистая выручка упала на 17,4% до 6,32 трлн рублей. Одним из главных факторов, повлиявших на прибыль компании стал слабый рубль, который привёл к переоценке внешних обязательств.

Рубль реагирует на мирную риторику из США

Рубль продолжил укрепление, в моменте достигая 74,19 за доллар и 89,92 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 5,11%, на неделю до 5,19%, а на месяц снизились до 5,33%. Рост краткосрочных ставок связан со спросом на рублёвую ликвидность в период уплаты налоговых платежей. Поддержкой рублю также выступает весьма дорогая нефть. Однако главным фактором является внешнеполитическая разрядка. Накануне рубль проигнорировал новости о резолюции Европарламента по поводу рестрикций против России. Более важным стало то, что в речи президента США Джо Байдена в Конгрессе были произнесены слова о том, что Вашингтон не заинтересован в конфронтации с РФ, но будет отстаивать свои интересы и наказывать Россию за её поведение. Пока поводов для наказания нет, а значит, риски внешнего характера находятся на низком уровне вероятности. Предыдущий день рубль закрыл ниже 74,5 за доллар, что открывает путь к диапазону 73,0-74,0 за доллар. Фактически, появляется возможность вернуться к состоянию до весеннего обострения. Впрочем, кроме политики на курс рубля может повлиять ситуация с доходностями в США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам уже достигла 1,66%, хотя в утренние часы падала до 1,61%. К 15:55 мск:

USD-RUB – 74,29 (-0,16%),

EUR-RUB – 90,06 (-0,14%),

EUR-USD - $1,213 (+0,03%),

GBP-USD - $1,396 (+0,19%),

USD-JPY – 108,86 (+0,25%).

Европейские нефтяники распрощались с упадком в пандемию

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Германский DAX терял свои позиции. Безработица в стране осталась на уровне 6,0%, но вместо сокращения числа безработных на 10 тыс. за апрель их ряды пополнились на 9 тыс. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне повысилась в апреле до 110,3 п., что значительно выше 100,9 п. в предыдущем месяце и ожидаемых 102,2 п. Индекс делового климата вырос до 1,13 п. с 0,31 п. в марте. И немного о корпоративных успехах. Финский телекоммуникационный гигант Nokia дорожал на 16% после сильного отчёта за счёт продаж сетевого и 5G оборудования. Отчёт Royal Dutch Shell оказался лучше ожиданий, но рынок больше отреагировал на повышение дивидендов на 4%. Французская Total SA вернулась к прибыли на уровне до пандемии. Акции Airbus повышались более чем на 2% на фоне сильного свободного денежного потока (1,26 млрд евро) за I квартал. В целом самыми сильными секторами в Европе были банки и телекоммуникации, а вот слабость германского рынка объясняется также большими потерями сектора автомобилестроения. Возможно, что на сектор давит решение Конституционного суда ФРГ, которое обязывает правительство ускорить работу над снижением выбросов. К 15:55 мск:

FTSE 100 - 6998,94 п. (+0,51%),

DAX - 15236,64 п. (-0,36%),

CAC 40 - 6335,41 п. (+0,45%).

Позитивные прогнозы продолжают толкать котировки нефти вверх

Германский конституционный суд постановил, что правительство должно ужесточить экологические требования и обновить законодательство до конца следующего года, дабы у правительства был чёткий план достижения нулевого баланса по выбросам. Правительство заявляет, что новые предложения будут озвучены уже на следующей неделе. Если же говорить о текущем состоянии рынка нефти, то котировки продолжают расти на улучшении прогноза. Накануне Goldman Sachs вновь подтвердил ожидания цены барреля Brent около $80 в ближайшие шесть месяцев. В Citigroup полагают, что летом спрос превысит 101 млн бар. в сутки на фоне возвращения отложенного спроса на поездки. Естественно, что этому будет способствовать вакцинация. В Европе, согласно заявлению председателя ЕЦБ Кристин Лагард, около 70% населения еврозоны должны будут получить, как минимум, одну дозу вакцины к концу июня. О ситуации в Индии СМИ предпочитают не писать, а лишь упоминают о направляемой помощи на борьбу с пандемией. К 15:55 мск:

Brent - $68,26 (+2,22%),

WTI - $65,25 (+2,18%),

Золото - $1780,2 (+0,36%),

Медь - $10001,3 (+0,86%),

Никель - $17515 (+0,49%).

Конвейер сильной отчётности в США дополняется сильным ростом ВВП за I квартал

Рост американской экономики за I квартал составил 6,4%, как и ожидалось. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 13 тыс. до 553 тыс. Настораживает то, что цены личного потребления в I квартале выросли на 3,5% в годовом выражении. Бизнес-инвестиции выросли на 10,1%, а расходы потребителей увеличились на 10,7%. Фьючерсы на основные индексы США демонстрировали рост от 0,45% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. В целом, можно сказать, что Facebook, Apple, Comcast, EBay, Caterpillar, McDonald’s, Ford, Qualcomm отчитались лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Заметно хуже дела у фармацевтов Bristol Myers и Merck, которые не дотянули до прогнозов. В любом случае, главной темой для рынка на текущий день это мощный подъём американской экономики за I квартал. Российский рынок пока не смог вернуться выше отметки 3600 пунктов. В какой-то мере активность покупателей сдерживают ожидания длинных выходных и последующие полурабочие дни с вероятным падением объёмов торгов.