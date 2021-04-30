ИАЦ «Альпари»: Рубль дешевеет перед майскими праздниками

В четверг, 29 апреля, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль поднялась на 0,30%, до 74,63 руб., евро/рубль — на 0,30%, до 90,45 руб., фунт/рубль — на 0,34%, до 104,08 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись повышением на фоне дорожающей нефти. По итогам дня нефть марки Brent повысилась на 2,26%, до $68,49. Росту нефтяных котировок способствовали сильные данные по ВВП США за первый квартал, которые оказались выше ожиданий. Тем не менее нацвалюта на американской сессии растеряла всю прибыль и закрылась в минусе.

Курс доллара США снижался до 74,19 руб. Рубль мог оказаться под давлением из-за предстоящих майских праздников, а также призывов Европарламента отключить Россию от SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2» в случае ее вторжения на территорию Украины.

В пятницу, 30 апреля, на торгах в Азии цена на нефть упала на 1,19%, до $67,68. Нефтяной рынок попал под давление после выхода китайской статистики. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в апреле показали снижение. Плюс на цены давит ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в Индии.

На Мосбирже курс доллара вырос на 0,19%, до 74,78 руб. Перед длинными выходными стоит ожидать ослабления до 74,90 руб. 3 мая Мосбиржа не работает. Торги возобновятся 4 мая.

Фондовый рынок

Российские индексы в четверг показали смешанную динамику. Индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 3571,05 пункта, тогда как индекс РТС повысился на 0,11%, до 1510,72 пункта. Индексы открылись ростом на фоне повышения нефтяных котировок, но оказались под давлением из-за принятой резолюции Европарламента. Она носит рекомендательный характер, тем не менее, оказала негативное влияние на инвесторов.

На торгах в Азии рубль и нефть дешевеют. Фьючерсы на российские индексы торгуются в минусе. Есть мнение, что из-за майских праздников ситуация на российском фондовом рынке до вторника лучше не станет. Нужно ожидать небольшого падения индексов на 0,5% от цен закрытия в четверг.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»