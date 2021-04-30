Комментарии

ПСБ: Сегодня ожидаем боковую динамику на рынке ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг цены рублевых облигаций практически не изменились. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 осталась на уровне 7,10% годовых. Внешний фон для ОФЗ складывается позитивно. Российские евробонды вчера торговались в зеленой зоне, отыгрывая рост цен сырьевых товаров, хорошую макро статистику по США, ожидания по сохранению стимулов ФРС после заседания в среду. Однако высокая инфляция в РФ и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР ограничивают спрос на рублевые облигации.

Сегодня и на первые две недели мая ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых значений. Доходность 10-летних ОФЗ около 7,1% годовых считаем справедливой. По мере приближения июньского заседания ЦБР доходность ОФЗ срочностью до 1 года может вырасти на 25 – 50 б.п. от текущего уровня.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги