ПСБ: К концу недели на рынках наметилось ухудшение настроений

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во второй половине недели мировые рынки смогли обновить исторические максимумы, однако на утро пятницы наметились коррекционные настроения.

Днем ранее покупки на рынках были поддержаны сразу несколькими факторами. Так, инвесторы позитивно оценили предложенный президентом США план поддержки американских семей, объемом 1,8 трлн долларов. Он рассчитан на 10 лет и предполагает расходы на поддержку населения. Учитывая ранее предложенный план, направленный на инфраструктуру, расходы американского бюджета в ближайшие годы дополнительно составят порядка 0,46 трлн долларов, что должно способствовать росту экономики страны. Негативным фактором здесь выступают предложения по подъему налогов на богатых, благодаря чему удастся профинансировать данные расходы.

Плюс к этому, росту рынков способствовала макроэкономическая статистика. Так, в четверг были опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал, показавшие рост экономики на 6,4%, что оказалось выше ожиданий рынков. Это говорит о более активном восстановлении экономики страны на фоне высоких темпов вакцинации, которые дают инвесторам надежду на победу над пандемией. Несколько сдержали покупки данные по индексу незавершенных продаж на рынке жилья США за март (1,9%, против ожидавшихся 5%).

В результате, ведущие индексы в Штатах продемонстрировали рост в пределах 0,7%, а индекс S&P500 смог обновить исторические максимумы. Также это сделал индекс MSCI World, поднявшийся по итогам дня на 0,4%. Вновь слабее чувствовали себя развивающиеся рынки, а индекс MSCI EM по итогам дня понес символические потери.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские площадки теряют в пределах 1%, а аутсайдером выступает рынок в Китае, где регулятор наложил ограничения на финансовые подразделения части компаний. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,3%, на фоне слабых отчетов некоторых компаний в США. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, торгуясь в районе 67,7 доллара за баррель. Из факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе сегодняшней сессии выделим публикацию предварительных данных по ВВП Германии за первый квартал.

В четверг индекс МосБиржи предпринял попытку выхода выше 3600 пунктов, однако не смог удержать позиции над этой отметкой и к концу сессии снизился на 0,2%. Сегодня утром, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в ходе сессии настроения на мировых рынках могут улучшиться, в частности за счет хорошей статистики, что будет способствовать восстановлению российского рынка и переходу индекса МосБиржи к росту.

В четверг доллар и евро прибавили к национальной валюте 0,3%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции чуть ниже 74,7 рубля. В ходе сегодняшних торгов ожидаем попыток российской валюты продолжить укрепление, что будет способствовать отступлению доллара в середину диапазона 73-75 рублей. Отметим, что, на наш взгляд, данный коридор будет актуальным для доллара на горизонте следующей недели.