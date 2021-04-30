ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные

Ожидаем снижения пары доллар/рубль в середину диапазона 73-75 рублей

Ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи в середину диапазона 3500-3600 пунктов

Сегодня ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых значений

Сбербанк (ДЕРЖАТЬ) в 1 квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 304,5 млрд руб., значительно превысив консенсус-прогноз (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем данные Сбера за 1 кв., отмечая, что существенное сокращение расходов на кредитный риск (в 6,4 раза – до 25,5 млрд руб.) позволило заработать 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал. На фоне хорошего старта с начала года банк повысил прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%.

Чистая прибыль и EBITDA Газпрома (ПОКУПАТЬ) за 4 кв. сильно превзошли прогнозы - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты за год ожидаемо невпечатляющие, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. Тем не менее, мы не ждем сильного влияния на бумаги: учитывая недавнюю рекомендацию по дивидендам, текущая отчетность не так релевантна, поэтому рынок будет ждать цифр уже за 1 кв. 2021 г. Отчет по МСФО ожидается в конце мая. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома - под дивиденды, а также с точки зрения улучшения финрезультатов в этом году на фоне хорошей ценовой конъюнктуры. Достройка Северного потока-2 также является одним из ключевых триггеров для роста стоимости бумаг Газпрома.

Магнит (ПОКУПАТЬ) увеличил чистую прибыль в 2,6 раза г/г, до 10,8 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Магнит сумел показать рост по основным финансовым показателям и даже немного превысить консенсус-прогнозы. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания рыночной доли и высоких дивидендных выплат (мы ожидаем 430-460 руб. на акцию в 2021 г.). Целевой ориентир – 6000 руб./акцию, потенциал роста 16% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»