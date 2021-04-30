ИАЦ «Альпари»: Реальные доходы в России снижаются четвертый квартал подряд

Росстат опубликовал, в принципе, ожидаемые цифры. Реальные располагаемые денежные доходы россиян, то есть с поправкой на инфляцию, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года. Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале 2021 года выросли на 3%, до 32,6 тыс. руб., а общий объем денежных доходов за квартал составил 14,3 трлн руб.

Статистика лишний раз демонстрирует, что главная проблема современной экономики России — это инфляция. Она обесценивает рост зарплат. При этом инфляция, прежде всего, является следствием девальвации российского рубля прошлого года. Отсюда вывод, что России нужен сильный рубль, а это вопрос, прежде всего, по ключевой ставке. При таргете по инфляции в 4%, справедливый уровень ключевой ставки – 6-8%.

При этом, естественно, точных данных по статистике Росстат не дает, так как из-за высокой налоговой нагрузки предприниматели выплачивают часть зарплат в конвертах. Оценка данных выплат сильно отличается: нижняя граница – 10 трлн руб., верхняя граница – 15 трлн руб. Цифра, мягко сказать, не маленькая.

Радикально решить проблему бедности в России можно вернувшись к идее компенсаций по сгоревшим в гиперинфляции советским сберкнижкам. Для этого можно использовать государственные пакеты акций в «Газпроме», «Сбере», РЖД и «Роснефти», оставив госконтроль через механизм «золотой акции».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»