Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 апреля: 4 243,9800 руб/1 г золота и 62,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 243,9800 руб.

1 грамм серебра - 62,8600 руб.

1 грамм платины - 2 905,6101 руб.

1 грамм палладия - 7 004,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4599 р. (0,15%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5300 р. (0,85%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,2401 р. (1,63%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,4302 р. (0,74%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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